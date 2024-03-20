全球城市生活成本 港、星居前2名 紐約排在這

跨國顧問公司美世（Mercer）將全球227處城市生活成本匯整排行，美國紐約的生活成本排名第六。（路透）

據一間跨國顧問公司調查，全球生活成本最高的地區是香港，其次為新加坡 ，第3名為瑞士蘇黎世，南韓首爾居第16名，較日本東京、英國倫敦及美國華盛頓等地更高。

中時新聞網報導，跨國顧問公司美世（Mercer）將全球227處城市生活成本匯總為《2023年城市生活成本排行》，根據調查結果，全球生活成本最高的地區是香港，其次為新加坡，3至6名分別為瑞士蘇黎世，日內瓦，巴塞爾及美國紐約，第11名美國洛杉磯 ，第12名上海及第13名北京。

又生活成本低於首爾的城市有英國倫敦（第17名）、杜拜（第18名）、東京（第19名）、波士頓（第21名）、華盛頓（第23名）、芝加哥（第24名）等。

美世針對超過200類項目進行調查後再換算成美元，因此被評為是比較各城市居民負擔的生活物價水準的參考資料。

韓媒《朝鮮日報》分析指出，接連上漲的物價是拉高首爾生活成本的主因之一。根據調查，近期物價波動較大的國家中，奶油在首爾漲幅為26％，在洛杉磯為20.9％；食用油在首爾漲幅為23.3％，紐約為16.4％；白糖漲幅為14.1％，而新加坡為11.6％。首爾必需物價漲幅為11.6％，東京為5.1％，澳洲 雪梨為11％。

然而首爾的生活品質排名靠後，僅排在第81名。 生活品質最高的城市是奧地利維也納，第2名是瑞士蘇黎世，第3名是澳洲奧克蘭。 日內瓦、法蘭克福、德國慕尼黑等緊追在後。