新時代女力先驅 「世華」印尼分會成立

駐印尼代表陳忠將僑委會的賀狀，授予世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）印尼分會創會會長張裕青（右）。（世界華人工商婦女企管協會提供）

世界華人 工商婦女企管協會日前在雅加達舉行印尼 分會創會暨理監事宣誓就職典禮。會長張裕青表示，過去一年多在多個國家及台灣分會見習並招募成員，終於通過嚴格考核並取得認可，讓印尼分會成為全球的第87個分會。

世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）17日在雅加達舉行印尼創會暨理監事就職典禮，駐印尼代表陳忠、總統府資政葉菊蘭、教育部技職司司長楊玉惠、印尼台商總會總會長王昇彬等人出席。

世華總會表示，世華創立於1994年，是首個在台灣立案並發展到全球的華商婦女菁英社團組織，「作為新時代女力的先驅，遍布於各個國家的會員，在上市櫃公司、跨國企業、績優公司及新創公司擔任負責人和主要經營者，創造龐大的經濟價值」。

世華總會指出，「印尼分會」是世華在亞洲地區的第12個分會，也是在全球的第87個分會。而印尼也是世華全球版圖的第30個國家，在2024年創立30週年的此刻，對於世華組織來說，意義非常重大。

世華總會表示，印尼分會創會會長張裕青的事業經營包含醫療美容、健康照護、紡織及成衣。2019年初，更響應台灣新南向政策，成立台灣國際醫療推廣公司，協助台灣優質的醫療品質，在國際醫療服務上做出貢獻。

另外，在經營事業之餘，張裕青與其先生柯百觀，更透過「萬隆慈善關懷基金會」回饋地方，為弱勢群體提供援助，協助當地重大災難救濟，以及國人緊急醫療處置和急難救助。

張裕青致詞時表示，因緣際會下，得到許多前輩及長官們的厚愛，憑藉一股熱情及傻勁，挑戰並承擔創立印尼分會，出任創會會長。

她補充，過去一年多來，陸續前往其它國家及台灣的分會見習、積極籌備和招募團隊成員，不但通過世華總會的嚴格考核，並取得世華國際理監事會的認可，順利讓印尼成為世華在全球的第87個分會。

張裕青說：「創會路上並非一路順遂，跌撞之中也更加堅定印尼分會創會的使命，是責任亦是初心。」

她補充說：「而這段路上，最感動的是得到眾多前輩與長官的提攜與鼓勵，以及印尼姊妹們共同的努力和支持，不僅一起跨越了困難的創會門檻，也一步一腳印地完成創會前的準備工作，同時也向印尼司法部 及台灣僑委會完成登記，成為合法的社團組織及僑團組織。」