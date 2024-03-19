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新時代女力先驅 「世華」印尼分會成立

中央社／台北19日電
駐印尼代表陳忠將僑委會的賀狀，授予世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）印尼分會創會會長張裕青（右）。（世界華人工商婦女企管協會提供）
駐印尼代表陳忠將僑委會的賀狀，授予世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）印尼分會創會會長張裕青（右）。（世界華人工商婦女企管協會提供）

世界華人工商婦女企管協會日前在雅加達舉行印尼分會創會暨理監事宣誓就職典禮。會長張裕青表示，過去一年多在多個國家及台灣分會見習並招募成員，終於通過嚴格考核並取得認可，讓印尼分會成為全球的第87個分會。

世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）17日在雅加達舉行印尼創會暨理監事就職典禮，駐印尼代表陳忠、總統府資政葉菊蘭、教育部技職司司長楊玉惠、印尼台商總會總會長王昇彬等人出席。

世華總會表示，世華創立於1994年，是首個在台灣立案並發展到全球的華商婦女菁英社團組織，「作為新時代女力的先驅，遍布於各個國家的會員，在上市櫃公司、跨國企業、績優公司及新創公司擔任負責人和主要經營者，創造龐大的經濟價值」。

世華總會指出，「印尼分會」是世華在亞洲地區的第12個分會，也是在全球的第87個分會。而印尼也是世華全球版圖的第30個國家，在2024年創立30週年的此刻，對於世華組織來說，意義非常重大。

世華總會表示，印尼分會創會會長張裕青的事業經營包含醫療美容、健康照護、紡織及成衣。2019年初，更響應台灣新南向政策，成立台灣國際醫療推廣公司，協助台灣優質的醫療品質，在國際醫療服務上做出貢獻。

另外，在經營事業之餘，張裕青與其先生柯百觀，更透過「萬隆慈善關懷基金會」回饋地方，為弱勢群體提供援助，協助當地重大災難救濟，以及國人緊急醫療處置和急難救助。

張裕青致詞時表示，因緣際會下，得到許多前輩及長官們的厚愛，憑藉一股熱情及傻勁，挑戰並承擔創立印尼分會，出任創會會長。

她補充，過去一年多來，陸續前往其它國家及台灣的分會見習、積極籌備和招募團隊成員，不但通過世華總會的嚴格考核，並取得世華國際理監事會的認可，順利讓印尼成為世華在全球的第87個分會。

張裕青說：「創會路上並非一路順遂，跌撞之中也更加堅定印尼分會創會的使命，是責任亦是初心。」

她補充說：「而這段路上，最感動的是得到眾多前輩與長官的提攜與鼓勵，以及印尼姊妹們共同的努力和支持，不僅一起跨越了困難的創會門檻，也一步一腳印地完成創會前的準備工作，同時也向印尼司法部及台灣僑委會完成登記，成為合法的社團組織及僑團組織。」

世華總會表示，張裕青是一個認真負責、腳踏實地的人，從護理師到自創服裝品牌，慈善公益到創立印尼分會，創會過程中到南韓、台灣、大阪年會學習觀摩、用心筆記，是「人生沒有奇蹟，只有累積。」的最佳寫照。

世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）日前在雅加達舉行印尼分會創會暨理監事宣誓就職...
世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）日前在雅加達舉行印尼分會創會暨理監事宣誓就職典禮。（世界華人工商婦女企管協會提供）
總統府資政葉菊蘭（左）出席世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）分會創會暨理監事宣...
總統府資政葉菊蘭（左）出席世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）分會創會暨理監事宣誓就職典禮，並與印尼分會創會會長張裕青（右）合影。（世界華人工商婦女企管協會提供）

印尼 華人 司法部

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