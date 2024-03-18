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越南國會將討論人事問題 掀最高領導層改組臆測

中央社／河內18日綜合外電報導

根據路透檢視過的一封致國會議員信函，越南國會定於21日開會討論未具體說明的「人事問題」，外界猜測越南國家最高領導層將進行改組。

多名越南官員和外交官說，越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）是否辭職可能是國會將討論的人事問題之一。

一名知情的越南官員證實將舉行這場會議，但越南外交部和國會的新聞辦公室沒有立即回覆置評請求。

路透社檢視過的信函副本由越南國會秘書長裴文強（Bui Van Cuong）簽名，並發送給國會議員。信中寫道：「國會常務委員會決定召開第15屆國會第6次特別會議，審議並決定人事問題。 」

目前還不清楚這次特別會議將做出什麼決定。根據荷蘭王室聲明，荷蘭王室原定21日赴越南進行國是訪問，但「由於國內情況」而延遲。

越南國會曾在去年1月召開一場特別會議，接受時任國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）的突然請辭。阮春福下台的時機，適逢越南正進行一場長期的大規模反貪腐運動，批評人士指出，反貪腐運動可能被用於政治內鬥。

現年53歲的武文賞在2023年3月當選國家主席，被認為與越南共產黨總書記、越南最有權勢的人物阮富仲（Nguyen Phu Trong）關係密切。

越南國家主席是該國4大政治職位之一，但其角色很大程度上為虛位元首。

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