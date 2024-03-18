冰島火山4個月噴4次 居民懶得說了 首都機場照開放

冰島雷克雅內斯半島的火山16日又噴發，火山裂隙介於哈加費爾（Hagafell）和斯托-斯戈費爾（Stora-Skogfell）之間。（美聯社）

冰島 氣象局表示，當地16日再度發生火山噴發 ，為去年12月以來的第4次，滾滾煙灰和亮橘色的熔岩與漆黑夜空形成明顯對比；首都雷克雅維克的基夫拉維克機場（Keflavik Airport）官網顯示，機場仍開放航班起降。

路透報導，根據冰島國家廣播公司（RUV）播出一段自海岸防衛隊直升機拍攝的影片，地面上一條長長裂縫噴出一柱柱的熔岩，熔岩並迅速向兩側蔓延。

冰島氣象局在聲明中說，噴發地點在哈加費爾（Hagafell）和斯托-斯戈費爾（Stora-Skogfell）之間，與前一次於2月8日的噴發區域相同；這次是從格林威治時間晚間8時23分開始噴發，而這條裂縫長約2.9公里，與上一次於2月噴發的裂縫差不多大小。

過去數星期以來，有關當局一直警告冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）以南的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）即將有火山噴發。

冰島氣象局表示，熔岩似快速流向附近漁村格林達維克（Grindavik），當地4000居民有些已在上次噴發後回鄉。不過火山1月中旬再度噴發，返鄉的人再次疏散，熔岩流向鎮上，吞噬了幾棟房屋，許多居民至今還在外地等待可以安全返回家鄉查看的那一天。

當地居民似乎都已經習慣火山每個月都要噴一次的節奏了。去年11月就撤離格林達維克鎮的碧吉絲托蒂（Kristin Maria Birgisdottir）說，這次火山噴發，大家一切照常，「我兒子就…只有打電話跟我說，媽，妳知道火山又開始噴了嗎？我說，喔我知道。我們現在都好像懶得跟對方提這件事了。」

冰島警方表示，他們宣布當地進入緊急狀態 。

附近的地熱溫泉藍色潟湖（Blue Lagoon）也已立即關閉，如同前幾次噴發一樣。

雷克雅內斯半島的火山噴發是所謂的裂縫噴發（fissure eruption），這類噴發通常不會導致大爆炸，也不會有大量火山灰散布到平流層。

科學家擔心火山可能會持續噴發數十年，冰島當局已開始建造堤防，好讓熔岩流轉離房屋和關鍵基礎設施。