不只京都…北海道小樽外國客擠爆公車 居民叫苦

北海道當地媒體報導，居民因大量觀光客而擠不上公車。（取材自X平台）

隨著訪日外國觀光 客快速增加，包括日本 京都在內的知名觀光地都出現了「觀光公害」問題，連北海道小樽市也發生部分路線公車被外國觀光客塞滿，導致居民上不了車的情況。

日本北海道新聞報導，小樽市目前除了發生居民擠不上公車，連知名觀光景點小樽運河附近的便利商店腹地內停車場，都被看似非法營業的「白牌計程車」占據，讓市民抱怨連連。

日本調降新冠防疫 等級後，外國觀光客快速增加，這些觀光客大量集中在觀光地的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）也正在小樽市發生。

今年3月上旬，65歲婦人藤澤智惠正在小樽市一處住宅區外的公車站牌候車，要搭乘開往約2公里外JR小樽站的「天狗山纜車路線」公車。

藤澤在看到靠站公車內滿滿都是乘客後放棄上車，她說，「到半年左右前上車都是隨時有座位可坐，但最近有時會發生放棄上車的情況，要出門買個東西也真是辛苦」。

北海道中央巴士公司表示，政府調降新冠防疫等級後，因為觀光客增加，開往天狗山及水族館的兩條公車路線發生居民搭不上車的情況。由於接獲不少市民抱怨，他們已從今年2月臨時增班因應。

首爾餐廳線上預約 外國人也能用

另一方面，為了讓外國旅客在韓國觀光時更輕鬆享受美食，首爾市政府與業者合作推出國際版餐廳預約系統，今後即使沒有當地電話，也能輕鬆線上預約餐廳。

首爾市政府12日與餐廳預約應用程式Catch Table的開發商WAD簽訂合作，共同推進Catch Table國際版使用，讓沒有南韓電話號碼的外國旅客也能輕鬆預約餐廳，享受當地美食。

3月推出國際版服務後，外國遊客可以輕鬆使用電子信箱註冊，在網站上搜尋首爾市內1500多家餐廳的資訊、訂位，預計在今年底前擴大至3000多家。