學生、教授相繼請辭 南韓政府堅持擴招醫學生：這作法相當對全國脅迫

因不滿政府增招醫學生政策而引發的南韓住院醫師罷工潮逐漸擴大，但政府仍堅持要增加招生2000人，強調應根除醫界利用集體行動達成訴求的文化。圖為南韓首爾舉行的反對政府醫療政策的醫生集會上。（歐新社資料照）

因不滿政府增招醫學生政策而引發的南韓 住院醫師罷工 潮逐漸擴大，但政府仍堅持要增加招生2000人，強調應根除醫界利用集體行動達成訴求的文化。

南韓保健福祉部第2次官朴敏守今天接受媒體訪問時說，增招2000名醫學生的政策是經過長時間討論、基於科學根據所做的決定，絕對不可能調整；他也說，若按照醫界要求，不增招醫學生、而是透過提高診療收費來解決現存問題，健保費 將較現在上升3到4倍以上，「這並非國民所期待的政策方向」。

繼住院醫師大舉罷工，醫學院教授也集體揚言請辭，朴敏守指出，這種作法相當於對全國國民的「大膽脅迫」。他說，教授們表示若學生們受到處分，不會坐視不管，但對住院醫師違法罷工的行為隻字未提。

南韓全國醫學院教授非常對策委員會15日晚間舉行全國20所大學醫學院參與的會議，會後表示有16所大學的醫學院教授將在25日起提出辭呈，要求政府先在「增招2000人」的規模上退讓，才有可能展開對話、阻止更大的醫療問題產生。

朴敏守說，教授們擔心大幅增招醫學生可能導致教育品質下降的問題可以透過增加相關預算投資克服，「反而是教授們揚言離開醫院，住院醫師離開醫療現場的做法更有問題」，強調依法發給醫師執照的基本前提就是必須守護患者，醫師無論對政策再怎麼不滿，都不應棄病患於不顧。

為抗議政府將自2025學年度起每年增招2000名醫學生的政策，南韓住院醫師大舉請辭、罷工至今已近一個月，高度倚賴住院醫師人力的大型教學醫院病床使用率、診療及手術數量都受影響調降，若醫學教授等資深醫師積極加入請辭行列，可能讓情況更惡化。

面對政府強硬態度，過去多次以集體行動逼退政策施行的醫界不甘示弱，南韓國立中央醫療院專科醫師協議會15日發布聲明，指責政府是造成目前狀況的「主導者」，表示專科醫師也會與住院醫師們站在同一陣線。專科醫師是指已完成實習，取得特定分科執照的醫師。

但是國立中央醫療院長周永洙今天召開緊急記者會，澄清國立中央醫療院並不認同上述觀點，指出住院醫師的集體行動已對患者健康及生命造成相當嚴重的威脅，希望所有住院醫師早日回到醫院，表示前輩醫師們「擁護集體行動並無助理性解決問題」。

國立中央醫療院旗下共有102名專科醫師，71名住院醫師，截至15日為止已有55名住院醫師請辭，病床使用率降至4成，以收治重症患者為主。