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血濺穆斯林齋戒月 以色列空襲加薩釀一家人36死

中央社／加薩16日綜合外電報導

巴勒斯坦塔巴蒂比（Tabatibi）一家因為以色列轟炸而顛沛流離，昨天於加薩中部團聚，在齋戒月首個週五一起用餐，未料這次團圓淪為血腥空襲犧牲品，共有36名家庭成員喪生。

目擊者今天告訴法新社，在塔巴蒂比一家的婦女們準備封齋飯（sahur）餐點時，她們所住建築物遭到空襲，造成36名家庭成員死亡。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下加薩衛生部提供了相同的死亡人數，並與倖存共同指責以色列是襲擊當地紐瑟拉特（Nuseirat）難民營的元凶。

以色列軍方在被問到今天的襲擊行動時表示，以軍「徹夜」襲擊，是針對加薩中部紐瑟拉特難民營的兩名「恐怖分子」。但以軍未說明細節。

以軍說：「事件的具體情況仍在了解中。」

19歲的穆罕默德．塔巴蒂比（Mohammed al-Tabatibi）站在迪爾巴拉（Deir al-Balah）附近的艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）院子裡，那裡躺著他親人的遺體。

左手在襲擊中受傷的穆罕默德流著淚說：「這是我的母親，這是我的父親，這是我的阿姨，這些是我的兄弟。」

他又說：「他們（以色列）轟炸房子時，我們在裡面。我母親和阿姨正在準備封齋飯，他們都殉難了。」在他說完後，所有屍體被堆放在一輛卡車上，準備運往墓地。

法新社電視畫面顯示，由於沒有足夠的屍袋，一些死者被包裹在沾有血跡的白布中，包括至少兩名孩童。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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