普亭穩贏？俄羅斯大選最後投票日 反對人士籲正午赴投票所抗議

今天是俄羅斯總統大選最後一個投票日，但選舉結果注定將鞏固現任總統普亭（Vladimir Putin）的鐵腕統治，克里姆林宮的反對者呼籲民眾前往投票所進行大規模抗議。（新華社）

今天是俄羅斯 總統大選最後一個投票 日，但選舉結果注定將鞏固現任總統普亭 （Vladimir Putin）的鐵腕統治，克里姆林宮的反對者呼籲民眾前往投票所進行大規模抗議。

法新社報導，面對烏克蘭加強奪命轟炸，以及親烏破壞行動團體接連入侵俄國本土，俄羅斯這次為期3天的投票已經遭到擾亂。前兩天的投票日也出現抗議行為，有民眾被控把染料倒入票匭或縱火焚燒，因而遭到逮捕。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）上月死於北極監獄前，曾號召國人今天發動抗議。遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）選前重申丈夫生前的呼籲，要抗議者在同一時間大量擠進投票所，並於選票上寫下納瓦尼的姓名，或把票投給普亭以外的候選人。

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭之後，在俄國公開異議的分子就會受到嚴懲。俄羅斯當局已多次警告不要對大選發動抗議。

反對人士則呼籲民眾在中午12時前往投票所，希望藉此合法展現反抗普亭的力量。

首都莫斯科一位20多歲居民告訴法新社，他會參加中午的抗議，目的是「去看看身旁年輕支持者的面孔…感受周邊有人支持抗議，還有看看這條黑暗隧道裡的光明」。

這名男子出於安全理由不願提供姓名。他還說，希望這次示威能向當局展現「這個國家有人反對衝突…反對這個政權」。