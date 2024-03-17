我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

自民黨陷政治獻金疑雲 岸田出席黨大會再致歉：堅決進行黨務及政治改革

中央社／東京17日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。（歐新社）
日本首相岸田文雄。（歐新社）

日本執政黨自民黨內派閥日前爆發未如實申報政治獻金疑雲，首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄今天出席自民黨的黨大會時對此再度致歉，並強調將堅決展開黨務及政治改革。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨今天上午在東京都內一處飯店舉行黨大會，岸田在致詞時首先公開致歉說，「身為自民黨總裁，對於招致許多懷疑及引發民眾對政治的不信任，要向國民由衷表達歉意」。

岸田已指示自民黨幹事長茂木敏充，針對涉入派閥政治獻金問題的相關議員，要拿出處分結論；並強調自己將會站在第一線堅決進行黨務及政治改革。

茂木敏充致詞時也表示，他們深深反省並抱持危機意識出席黨大會，盡速採取嚴正態度來處理政治責任，「自民黨一定要脫胎換骨，實現日本重生，這是責任政黨的使命」。

茂木會後受訪時說，針對相關議員的處分不會全員一致，「我認為組織不該是對上面的人寬鬆而對下面的人嚴厲」。

以來賓身分出席的公明黨代表（主席）山口那津男說，這是2012年跟自民黨聯合執政以來所面臨的最大考驗，「因為政治獻金問題導致國民的嚴重不信任，現在不能說是盡到說明責任就能獲得國民認同的情況」。

但山口說，希望能透過回應國民要求及善盡說明責任，來挽回國民信任，「為了防止類似情況再度發生，一定要完成政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）的修法」。

為因應派閥涉入的政治獻金問題，自民黨今天已在黨大會上完成黨章等修正。具體來說，黨內議員發生行為疑似有違政治資金規正法等法規時，必須盡到說明責任。

如果該議員的會計負責人因涉違政治資金規正法遭逮捕或起訴，黨中央可以祭出「勸告退黨」、「停權」及「選舉時不予提名」等處分。

如果該議員的會計負責人最後有罪定讞，且該議員也被認為應負起政治或道義上的責任時，黨中央可以祭出「開除」或「勸告退黨」的處分。

但如果被發現該會計負責人犯案目的是為了讓該議員喪失議員身分等的話，黨中央將不會處分該議員。

黨大會還修正自民黨組織管理指導方針的「管理規範」，將「以資金能力及對人事影響力作為背景招攬議員，試圖透過人數優勢增加影響力的組織」定義為「派閥」，並明確表示禁止這種「派閥」繼續存在或新設。

日本 岸田文雄

上一則

哈瑪斯妥協 放棄要求以軍永久停火 有望以40人質換停火40天

下一則

普亭穩贏？俄羅斯大選最後投票日 反對人士籲正午赴投票所抗議

延伸閱讀

南加台美急難救助協會成立 支援受困台僑、留學生

南加台美急難救助協會成立 支援受困台僑、留學生
南加台美急難救助協會成立 支援受困的台灣僑民學生

南加台美急難救助協會成立 支援受困的台灣僑民學生
晶片股壓力大 市場期待Nvidia下周GTC大會扮「救市主」

晶片股壓力大 市場期待Nvidia下周GTC大會扮「救市主」
美國帶頭推動聯合國首宗AI決議案 力促193國達共識

美國帶頭推動聯合國首宗AI決議案 力促193國達共識

熱門新聞

印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
皇室專家認為，哈利（中左）淪為梅根（中右）的配角，一如過去只能陪襯兄長。（路透資料照片）

梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

2024-03-08 08:56
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。（路透）

家庭照被指變造遭通訊社下架 凱特王妃道歉承認修圖

2024-03-11 12:12
美軍一艘飛彈驅逐艦，今天以補給等理由停在日本沖繩縣的石垣港外海，不過遭到全日本港灣勞動組合沖繩支部反對圖為資料照片，美國第七艦隊驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大護衛艦通過台灣海峽。（路透）

首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工

2024-03-11 19:10

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面
中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？

中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？
川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」

川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」