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金正恩父女巡農場 官媒稱金主愛「偉大領導人」

編譯中心／綜合16日電
金正恩（左三）的愛女金主（右三）站在父親與高層軍官身旁，用雙筒望遠鏡在觀察傘兵部隊演習。（路透）
金正恩（左三）的愛女金主（右三）站在父親與高層軍官身旁，用雙筒望遠鏡在觀察傘兵部隊演習。（路透）

北韓官媒稱領導人金正恩之女金主愛為「偉大領導人」，分析家指出，這個尊稱一般只用於國家領導人，這暗示她身為金正恩潛在接班人的地位。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導金正恩和金主愛一起視察一座溫室農場，不論英文版或韓文版報導使用「偉大領導人」一詞時，都採用複數形式，顯示這個尊稱適用於金正恩父女。

英文版的報導說「偉大領導人（great persons of guidance）與（朝鮮勞動黨）黨內幹部、政府及軍方人員一起參觀這座農場」，並附上金正恩父女視察的照片。

中央社引述法新社報導，分析家說，這是北韓官媒首度稱金正恩之女金主愛為「偉大領導人」。平壤官媒從未提到金主愛的名字，南韓情報機構則稱她為Ju-ae。

位於南韓的北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-jin）表示：「這是首次將金主愛升格為領導人的尊稱。」

南韓首爾世宗研究所朝鮮半島策略中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang）說，北韓用語「領導」通常專指平壤政權的「最高領袖或繼任者」。他稱，「這種對金主愛的個人崇拜程度，強烈暗示她將接替金正恩成為北韓下一任領導人」。

北韓國營媒體報導稱，金正恩與女兒出席溫室農場開幕式與軍演所搭乘的豪車，是俄羅斯總統普亭贈送的車輛，此舉「清楚證明」兩國的友誼正在強化。

北韓領導人金正恩搭乘俄羅斯總統普亭贈送的車輛公開亮相，「清楚證明」兩國的友誼正在...
北韓領導人金正恩搭乘俄羅斯總統普亭贈送的車輛公開亮相，「清楚證明」兩國的友誼正在強化，他也與女兒金朱愛一同出席溫室農場開幕式。（路透）

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