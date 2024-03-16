俄大選首採電子投票且達3天 獨立組織示警不透明

俄羅斯15日起一連舉行三天大選，現任總統普亭可望連任；圖為民眾走過普亭在街頭的看板。（歐新社）

一名獨立選舉監督組織領袖說，今年的俄羅斯 總統大選是俄國歷來最不透明的選舉。各界普遍預期現任總統普亭 （Vladimir Putin）將在今天展開的3天大選中贏得連任。

選舉監督組織「發聲」（Golos）共同主席安德瑞屈克（Stanislav Andreichuk）說，今年俄國總統大選首度採用電子投票 ，且投票日長達3天，都有利於讓選舉程序更不透明。

安德瑞屈克接受路透電話訪問時說，「這是俄羅斯史上最封閉、最隱密的選舉」；他指的是自蘇聯解體以來的33年俄國歷史。

克里姆林宮表示，今天展開的選舉是正當民主程序，預期普亭將在人民壓倒性支持下勝出。選務機關也說，這次大選將由706名外國觀選員仔細檢視，候選人、政黨和社會組織提名的100萬名俄羅斯觀察員中，也有多達1/3參與監督。

安德瑞屈克說，大選第一天的高投票率反映出選民遭職場主管施壓一定要投票，「大家早上第一件事就是出門投票，因為老闆要他們這麼做。掌握他們的行蹤很方便，因為這天要上班」。

路透社已詢問選舉委員會，勞工是否在雇主指示下投票。

6名消息人士說，國營企業和組織的主管在投票前夕施壓員工去投票。其中4人說，有些人奉命提供證據證明自己有投票。

一家國有企業的一名員工說：「在我們工廠，每個人都被告知要在3月15日投票，還要傳自拍照給老闆。」

投票率高對克里姆林宮來說很重要，因為俄烏戰爭打了兩年多，普亭想展現全國對他的支持。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的支持者呼籲選民17日正午再出來投票以示抗議。納瓦尼上月猝逝於北極地區流放地。

官方數據顯示，今天全國投票率超過33%，但西伯利亞和遠東地區超過6成。在俄羅斯占領的烏克蘭頓內茨克（Donetsk）和赫松（Kherson）兩州，投票率更逼近7成。

安德瑞屈克說，電子投票特別令人擔憂，因為很容易遭到操控，且不可能檢驗結果。俄羅斯約1/3地區的選民今年首度可在總統大選採用電子投票。

他並說，投票日長達3天，也提升了票匭夜間被人動手腳的可能性。

他還指出，除了普亭以外只有3名候選人，是普亭歷來5次選舉中競爭對手最少的一次，且未准許公開討論國家問題。

安德瑞屈克說：「（當局）採行審查制度，國內出現鎮壓行動，部分反對派人士被送入監牢。所以這次選舉從一開始就不自由、不民主。」

「發聲」未獲准派遣選舉觀察員。這個組織因公布2011年國會選舉和2012年總統選舉的舞弊證據而觸怒莫斯科當局，於2013年被貼上「外國代理人」標籤。

「發聲」的另一名領袖米爾肯揚（Grigory Melkonyants）去年8月被逮捕，並被控參與「不良」組織。他目前仍在獄中等待審判。