俄羅斯總統選舉登場 普亭首日選擇「簡單又方便」的線上投票
俄羅斯15至17日舉行總統大選，現任總統普亭第一天就行使了投票權，並且選用了便利的線上投票。
俄羅斯官媒RT報導，普亭在座落於首都莫斯科附近的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸投票。根據官方發布的影片，普亭走進了舒適的辦公室，坐到辦公桌的後方，瀏覽數位介面後，點了幾下滑鼠，就完成了投票。
從畫面可見，普亭投完票後，特地向攝影機揮手示意，電腦螢幕畫面則轉到標準的通知畫面，系統迅速確認順利完成投票。
And there you were, mocking Putin for not using the internet. Yet, here he is, voting for himself from his bunker pic.twitter.com/RJw9M1i62W— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 15, 2024
克里姆林宮發言人培斯科夫告訴媒體，因為線上投票「簡單方便」，普亭選擇了以這種方式投票。塔斯社報導，普亭並非第一次使用線上投票，過去幾年的秋季單一投票日就是透過線上投票。報導同時指出，在俄羅斯所有行政區中，目前約三分之一可用線上投票，此次總統選舉則是首度開放線上投票。
根據此前新聞，俄羅斯聯邦中央選委會通過了普亭與另外3人登記為此次大選的總統候選人，但選情幾乎沒有懸念，普亭將再獲得6年任期。
根據獨立、非政府民調與社會研究機構「列瓦達中心」（Levada Center）發布的2月數據，普亭支持率來到86%、不支持率只有11%，遠高於全面入侵烏克蘭之前的數字；「列瓦達中心」於2016年依法被指定為「外國代理人」。
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