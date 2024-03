俄羅斯總統選舉登場 普亭首日選擇「簡單又方便」的線上投票

俄羅斯 15至17日舉行總統大選,現任總統普亭 第一天就行使了投票 權,並且選用了便利的線上投票。

俄羅斯官媒RT報導,普亭在座落於首都莫斯科附近的新奧加廖沃(Novo-Ogaryovo)官邸投票。根據官方發布的影片,普亭走進了舒適的辦公室,坐到辦公桌的後方,瀏覽數位介面後,點了幾下滑鼠,就完成了投票。

從畫面可見,普亭投完票後,特地向攝影機揮手示意,電腦螢幕畫面則轉到標準的通知畫面,系統迅速確認順利完成投票。

And there you were, mocking Putin for not using the internet. Yet, here he is, voting for himself from his bunker pic.twitter.com/RJw9M1i62W