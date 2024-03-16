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俄羅斯總統選舉登場 普亭首日選擇「簡單又方便」的線上投票

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯15至17日舉行總統大選，現任總統普亭第一天就在座落於首都莫斯科附近的新奧加廖沃官邸投完票。電腦螢幕顯示系統確認投票順利完成。（歐新社）
俄羅斯15至17日舉行總統大選，現任總統普亭第一天就在座落於首都莫斯科附近的新奧加廖沃官邸投完票。電腦螢幕顯示系統確認投票順利完成。（歐新社）

俄羅斯15至17日舉行總統大選，現任總統普亭第一天就行使了投票權，並且選用了便利的線上投票。

俄羅斯官媒RT報導，普亭在座落於首都莫斯科附近的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸投票。根據官方發布的影片，普亭走進了舒適的辦公室，坐到辦公桌的後方，瀏覽數位介面後，點了幾下滑鼠，就完成了投票。

從畫面可見，普亭投完票後，特地向攝影機揮手示意，電腦螢幕畫面則轉到標準的通知畫面，系統迅速確認順利完成投票。

克里姆林宮發言人培斯科夫告訴媒體，因為線上投票「簡單方便」，普亭選擇了以這種方式投票。塔斯社報導，普亭並非第一次使用線上投票，過去幾年的秋季單一投票日就是透過線上投票。報導同時指出，在俄羅斯所有行政區中，目前約三分之一可用線上投票，此次總統選舉則是首度開放線上投票。

根據此前新聞，俄羅斯聯邦中央選委會通過了普亭與另外3人登記為此次大選的總統候選人，但選情幾乎沒有懸念，普亭將再獲得6年任期。

根據獨立、非政府民調與社會研究機構「列瓦達中心」（Levada Center）發布的2月數據，普亭支持率來到86%、不支持率只有11%，遠高於全面入侵烏克蘭之前的數字；「列瓦達中心」於2016年依法被指定為「外國代理人」。

投票 普亭 俄羅斯

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