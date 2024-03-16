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金正恩搭普亭贈送豪車 攜愛女視察軍演與溫室農場

中央社／首爾16日電
北韓領導人金正恩搭乘俄羅斯總統普亭贈送的車輛公開亮相，「清楚證明」兩國的友誼正在強化，他也與女兒金朱愛一同出席溫室農場開幕式。(路透)
北韓領導人金正恩搭乘俄羅斯總統普亭贈送的車輛公開亮相，「清楚證明」兩國的友誼正在強化，他也與女兒金朱愛一同出席溫室農場開幕式。(路透)

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩搭乘俄羅斯總統普亭贈送的車輛公開亮相，「清楚證明」兩國的友誼正在強化，他也與女兒金朱愛一同出席溫室農場開幕式。

路透報導，自金正恩去年9月在俄羅斯與普亭（Vladimir Putin）會面並矢言將深化軍事關係以來，北韓與俄國關係變得更加密切。西方指稱北韓向俄羅斯供應砲彈與飛彈，以用於普亭對烏克蘭的全面入侵行動，但北韓與俄羅斯雙雙否認。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）說，金正恩昨天搭乘俄羅斯Aurus豪華轎車，「清楚證明了朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）和俄羅斯友誼正在新的階段上全面發展」。朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

北韓中央通信社報導說，南韓與美國上週結束年度聯合軍演後，金正恩昨天視察了空戰演習，並敦促為戰鬥做好「實際」準備。

這是自北韓去年11月廢棄2018年簽署的919軍事協議以來，南韓與美國舉行的首場聯合軍演。919軍事協議目的在緩和兩韓緊張局勢。

據北韓中央通信社報導，金正恩表示：「只有進行與戰事直接有關的實際訓練，才能讓士兵成為真正的戰士。」

報導說，金正恩昨天還出席一座溫室農場的開幕儀式。根據現場照片，金正恩的女兒金朱愛（Kim Ju-ae）也出席演習和農場啟用典禮。

北韓 金正恩 俄羅斯

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