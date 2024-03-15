俄大選普亭篤定連任 拚得票率 鞏固執政正當性

俄羅斯15日起一連舉行三天大選，現任總統普亭可望連任；圖為民眾走過普亭在街頭的看板。（歐新社）

俄羅斯 15日起一連3天舉行總統大選，現任總統普亭 14日表示，當下正值俄羅斯的「艱困時期」，喊話包括烏克蘭境內占領區的所有俄羅斯公民積極參與投票 ；大選雖然有四名候選人，但爭取第5個總統任期的現任總統普亭勝券在握，掌權至2036年，有望超過20世紀掌權時間最長的蘇聯領袖史達林。

綜合媒體報導，這場大選除了普亭，還有3人登記參選，都是曾力挺侵略烏克蘭的人士；其餘反戰的反對派候選人，即使收集到足夠的連署，都遭到俄國中選會以文件有誤等理由，拒絕他們參選。普亭順利取得連任似乎早已成定局，但高得票率依然有助鞏固其統治正當性。

報導指出，選務人員搭乘直升機前往冰天雪地的嚴寒極地，讓當地居民提前投票，包括居住在西伯利亞和雅庫特地區居民以及遠東的駐軍；俄羅斯在烏克蘭境內的四占領區：扎波羅熱、赫爾松、頓內次克和盧甘斯克也提前投票，但有居民表示，親俄派人士在在武裝士兵陪同下， 帶著投票箱逐一拜訪當地民宅強迫投票，俄國當局則予以否認。

還有報導指出，執政統一俄羅斯黨成員和支持者會被要求每人都帶10人去投票，有該黨消息人士這建議已推行數年，並表示黨員在親友之間拉票是很多國家普遍做法。

根據2020年的修憲，現年71歲的普亭總統任期重新計算，在總統6年一任、可連任一次計算，他可再掌權至2036年，屆時他將屆83歲，掌權長達36年，成為自18世紀凱薩琳大帝（Catherine the Great）以來，掌權最久的俄羅斯統治者。

2018年總統選舉投票率67.5%，普亭獲得76.7%選票，今年雖然普亭幾乎篤定再度勝選，但為了營造普亭在有對手之下仍大勝的效果，證明他深得民心，也加強普亭執政正當性。

目前唯一的未知因素，要看是否有人響應已故反對派領袖納瓦尼及其遺孀尤莉雅的呼籲，發起抗議活動，把票投給普亭以外的人選。