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捍衛公共利益 英擬禁外國政府收購報社、雜誌

編譯中心／綜合14日電
英國跨黨派要求首相蘇納克政府採取行動，禁止外國政府擁有英國報紙和新聞雜誌。（路透）
英國跨黨派要求首相蘇納克政府採取行動，禁止外國政府擁有英國報紙和新聞雜誌。（路透）

英國政府表示，將禁止外國政府擁有英國報紙和新聞雜誌。此前，阿聯酋支持的投資公司RedBird IMI提議收購「每日電訊報」和「旁觀者」雜誌。英國政府稱，擬議的立法將「為新聞自由提供更多保護」。

阿聯副總統兼副總理曼蘇爾持股75%的合資企業，提議收購「每日電訊報」與「觀察者」雜誌，讓英國政府面臨各界壓力。美國RedBird資本公司與阿布達比「國際媒體投資公司」組成的合資企業RedBird IMI，去年11月與持有電訊媒體集團的巴克萊家族（Barclay family）達成價值12億英鎊（約15.3億美元）的協議。

根據協議，RedBird IMI為這個媒體集團償還銀行的債務後，便可取得掌控權。

這項消息在英國媒體圈引起軒然大波，英國政府隨即以公共利益為由，對這起收購案展開正式調查。

執政保守黨一些國會議員也對這項收購案感到擔憂；由於意識形態接近，保守黨長期以來與這個右傾集團旗下媒體關係密切。這起併購案也令員工和新聞自由倡議人士感到驚恐。

英格蘭足球隊曼城隊老闆曼蘇爾，持有Redbird IMI大多數股份。Redbird是由前CNN總裁朱克（Jeff Zucker）經營。朱克曾表示，曼蘇爾將是「被動投資者」，強調這項收購由「美國人主導」。

RedBird IMI的發言人說，「對事態發展感到非常失望」。

英國工黨已表示將支持這一變化，並將在下周辯論的一項新法律的修正案中提出。據英國廣播公司（BBC)報導，要求首相蘇納克（Rishi Sunak）政府採取行動的跨黨派壓力與日俱增。

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