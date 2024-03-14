普亭土匪式招呼？納瓦尼盟友沃科夫遭鐵槌襲擊

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼前幕僚長沃科夫12日在立陶宛遇襲。（取自X平台）

已故俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）前幕僚長沃科夫（Leonid Volkov）12日在立陶宛 首都維爾紐斯住所外，遭不明人士以鐵鎚襲擊，身上多處受傷，立陶宛警方目前正在調查中；沃科夫13日出院後貼文表示，要繼續對抗俄羅斯總統普亭，「我們不會放棄」。

納瓦尼的前發言人亞米甚（Kira Yarmysh）12日在社群媒體X上寫道，「沃科夫剛剛在他家外面遭到襲擊。有人打破車窗並向他的眼睛噴灑催淚瓦斯，之後嫌犯開始用鐵鎚毆打沃科夫。」

亞米甚並貼出沃科夫受傷的多張照片，顯示沃科夫額頭上有瘀傷、腿部受傷流血，目前沃科夫已送醫治療。

沃科夫表示，這次襲擊造成他的手臂骨折，是普亭黨羽「典型的土匪打招呼方式」。

立陶宛外交部長蘭茲貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）稱襲擊事件令人震驚，「相關部門正在進行調查工作。肇事者必須為自己的罪行負責。」

立陶宛警方表示，他們已經獲知一名俄羅斯男子12日晚間在維爾紐斯住所外遭到毆打，目前正在進行調查。

路透報導，立陶宛國家安全部反情報機構表示，此次襲擊可能是為了阻止俄羅斯反對派影響俄羅斯總統選舉。

俄羅斯駐維爾紐斯大使館未能立即對這些指控發表評論。