普亭土匪式招呼？納瓦尼盟友沃科夫遭鐵槌襲擊
已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）前幕僚長沃科夫（Leonid Volkov）12日在立陶宛首都維爾紐斯住所外，遭不明人士以鐵鎚襲擊，身上多處受傷，立陶宛警方目前正在調查中；沃科夫13日出院後貼文表示，要繼續對抗俄羅斯總統普亭，「我們不會放棄」。
納瓦尼的前發言人亞米甚（Kira Yarmysh）12日在社群媒體X上寫道，「沃科夫剛剛在他家外面遭到襲擊。有人打破車窗並向他的眼睛噴灑催淚瓦斯，之後嫌犯開始用鐵鎚毆打沃科夫。」
亞米甚並貼出沃科夫受傷的多張照片，顯示沃科夫額頭上有瘀傷、腿部受傷流血，目前沃科夫已送醫治療。
沃科夫表示，這次襲擊造成他的手臂骨折，是普亭黨羽「典型的土匪打招呼方式」。
立陶宛外交部長蘭茲貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）稱襲擊事件令人震驚，「相關部門正在進行調查工作。肇事者必須為自己的罪行負責。」
立陶宛警方表示，他們已經獲知一名俄羅斯男子12日晚間在維爾紐斯住所外遭到毆打，目前正在進行調查。
路透報導，立陶宛國家安全部反情報機構表示，此次襲擊可能是為了阻止俄羅斯反對派影響俄羅斯總統選舉。
俄羅斯駐維爾紐斯大使館未能立即對這些指控發表評論。
這是沃科夫3年多前離開俄羅斯以來首次遭到襲擊。自從俄羅斯當局於2021年將納瓦尼的團體列為「極端主義」組織以來，沃科夫和納瓦尼團隊其他主要成員便一直居住在立陶宛。
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