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加薩醫護揭以軍虐待 裸跪遭狂毆 「感覺像快被處決」

編譯盧思綸／綜合13日電
英國外交大臣卡麥隆日前到國會質詢，被問及巴勒斯坦醫護遭以軍毆打施虐，卡麥隆回應「令人非常擔憂」，外交部國務大臣密契爾早前也呼籲展開調查。（取自X平台）
英國外交大臣卡麥隆日前到國會質詢，被問及巴勒斯坦醫護遭以軍毆打施虐，卡麥隆回應「令人非常擔憂」，外交部國務大臣密契爾早前也呼籲展開調查。（取自X平台）

以色列國防軍2月15日突襲加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）納瑟醫院（Nasser Hospital），多名巴勒斯坦醫護遭拘捕，被捕醫護秘密拍攝照片，指遭以軍毆打施虐；英國廣播公司（BBC）報導，英國外交大臣卡麥隆日前到國會質詢，被問及以軍施虐醫護問題，卡麥隆回應以軍行徑「令人非常擔憂」，外交部已經呼籲「以色列給個交代」。

BBC調查報導披露，以色列國防軍當時稱收到情報，納瑟醫院藏匿哈瑪斯武裝分子和人質，突襲行動中多名巴勒斯坦醫護人員遭拘捕，他們指稱被蒙住眼睛、脫光衣服、跪在地上好幾個小時，甚至慘遭多次毆打。

BBC公布被拘捕醫護祕密拍攝相片，顯示醫院急診大樓前，若干僅穿著內褲的男子跪外面，雙手抱頭，部分人把醫療長袍放在地上。

其中一名醫生沙哈（Ahmed Abu Sabha）爆料自己被關了一星期，戴上嘴套的狗作勢攻擊，他的手還被以色列士兵打斷。

另外不願具名的醫護表示遭到羞辱、毆打和潑水，被迫下跪數小時，被拘捕好多天才獲釋；有醫護形容感覺快要被處決一樣。

當BBC向國防軍求證時，軍方並未直接回覆問題或否認特定不當對待行為，但是否認在行動中傷害醫療人員。

另一方面，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處負責人拉扎里尼在社媒說，根據通報，加薩短短4個多月內死亡的兒童人數，比全球4年的衝突中遇害兒童總數還要多，情況令人震驚。

他引用聯合國數據，顯示2019年至2022年間，全球有1萬2193名兒童在衝突中喪生，而加薩衞生部提供的報告顯示，去年10月至今年2月底，加薩有超過1萬2300名兒童喪命。

此外，國際壓力日益增強之際，以色列總理內唐亞胡12日在「美以公共事務委員會」議視訊演說中表示，將繼續推進在加薩南部拉法（Rafah）的軍事行動，同時使平民擺脫傷害。

以色列國防軍2月15日突襲加薩走廊第二大醫院納瑟醫院，圖為一輛被毀的救護車。（新...
以色列國防軍2月15日突襲加薩走廊第二大醫院納瑟醫院，圖為一輛被毀的救護車。（新華社）

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