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日本民企火箭 升空5秒爆炸殘骸四散 挑戰「兩個第一」失敗

編譯中心／綜合13日電
日本太空新創公司SPACE ONE的小型火箭KAIROS一號機13日於和歌山縣發射場升空數秒後偵測到異常，火箭中斷飛行引爆。（美聯社）
日本太空新創公司SPACE ONE的小型火箭KAIROS一號機13日於和歌山縣發射場升空數秒後偵測到異常，火箭中斷飛行引爆。（美聯社）

日本太空新創公司SPACE ONE於13日發射運載人造衛星的小型火箭KAIROS一號機，升空後不久遂爆炸，重挫日本民間太空研發活動；KAIROS一號機原本欲挑戰兩項「日本第一」，分別是第一個從民間發射場發射的火箭，以及第一個成功將衛星送入軌道的民間火箭，但功敗垂成。

這枚長18公尺、重量約23公噸的四級固體燃料火箭12日上午11時01分從和歌山縣串本町的民間火箭發射場發射，但升空5秒鐘後就爆炸，在發射場附近留下濃濃煙霧並引起大火，火箭殘骸墜至附近山區並落入大海。

KAIROS一號機原定9日發射，未料發射前10分鐘監測到紀伊半島南端附近水域有一艘船舶滯留，因此決定延期。

這是日本首次從民間擁有的發射場發射火箭，此次搭載可部分替代政府情報收集衛星功能的小型衛星；香港文匯報報導，KAIROS一號機火箭若成功發射，將成為日本首支成功將衛星送入運行軌道的民間火箭，因此吸引大批民眾到場，希望見證歷史時刻，然而，當目睹火箭升空數秒後爆炸，民眾均感到震驚和失望。

聚集在距離發射場約兩公里的觀測場上的圍觀民眾，看見火箭爆炸解體，紛紛發出驚呼。有人表示對火箭爆炸感到「震驚和遺憾」，也有人稱「專門請了一天假來觀看，感到非常難過」。

一名民眾原本對發射充滿信心，他表示今次是「意料之外的失敗，很遺憾，火箭解體了」。另一人則說，「我不清楚發生什麼事，期待下一次發射。」

日本 太空 香港

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