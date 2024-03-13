奧斯卡最佳國際影片導演獲獎感言 挨轟「利用奧斯威辛批判以色列」

第96屆奧斯卡金像獎的最佳國際影片「夢想集中營」導演葛雷澤。（路透）

第96屆奧斯卡金像獎的最佳國際影片獎頒給了英國的「夢想集中營」（The Zone of Interest），但導演葛雷澤（Jonathan Glazer）卻因為得獎感言而遭到攻擊，挨轟「道德上不可原諒」。

根據好萊塢業界媒體介紹，大致改編自同名小說的「夢想集中營」將背景設定在納粹大屠殺（Holocaust）時期的奧斯威辛集中滅絕營牆外，指揮官霍斯夫婦力求為家人在一棟房子跟花園打造夢想生活。雖然霍斯家跟集中滅絕營僅用一堵矮牆隔開，卻很少暗示另外一邊正在發生的事情。

葛雷澤在得獎感言指出，「我們做的所有選擇，都是為了反思和面對現在的我們，與其說『看看他們那時做了什麼』，倒不如說，『看看我們現在做了什麼』。我們的電影展示了非人性化在最壞局面造成的最糟糕結果，這塑造我們的過去和現在」。

葛雷澤接著說，「現在，我們站在這裡，反駁自己的猶太 人性質，以及大屠殺正被一場占領劫持。這場占領為許多無辜民眾帶來了衝突，無論是10月7日的以色列 受害者，還是加薩走廊持續攻擊的受害者，所有這種非人性化的受害者，我們如何抵抗？」

在掌聲結束之後，葛雷澤說，「亞歷珊德拉．比斯特龍-科洛茲耶齊克（大屠殺目擊者、電影角色之一），在電影如人生一樣發光的女孩選擇了這樣做，我謹以此紀念她和她的抵抗」。

衛報12日報導，針對葛雷澤的得獎感言，美國大屠殺倖存者基金會主席謝克特（David Schaecter）在官網發表了一封公開信，稱葛雷澤「拍了一部大屠殺電影，贏得了一座奧斯卡獎 ，而你是猶太人，對你很好，但可恥的是，你冒昧為6百萬猶太人講話，包括150萬名兒童，他們僅僅因為他們的猶太人身份而被謀殺」。

謝克特接著寫道，「你利用奧斯威辛批判以色列，你應該對此感到羞愧。如果以色列作為一個猶太人國家創立、存在和存活，在你的腦海裡等同於『佔領』，那你明顯沒有從你的電影學到任何事情」。