美國發表年度威脅評估報告 曝內唐亞胡領導地位危在旦夕

美國國家情報總監辦公室（ODNI）11日向國會提交年度威脅評估報告指，以色列總理內唐亞胡「作為領導人的生存能力處於危險之中」。（路透）

美國國家情報總監辦公室（ODNI）11日向國會提交年度威脅評估報告指，以色列 總理內唐亞胡「作為領導人的生存能力處於危險之中」。

CNN報導，「（以色列）公眾對內唐亞胡統治能力的不信任程度遠比戰前更加強烈，我們預料該國將出現大規模抗議活動，要求他辭職並舉行新的選舉。一個不同的、更溫和的政府是可能的。」

內唐亞胡因其政府未能預測或阻止去年10月7日遇襲而在國內飽受批評，當時哈瑪斯 殺害1200名以色列人並劫持240名人質。

美國情報報告指出，美國總統拜登 和內唐亞胡在加薩平民傷亡問題上的分歧日益緊張且眾所皆知。拜登在周末接受採訪時警告稱，內唐亞胡「傷害以色列多於幫助以色列」；內唐亞胡則反駁自己既沒有違反以國人民意願，也未損害以色列利益。

此外報告還示警，以色列將難以在軍事上擊敗哈瑪斯。

報告指出，「未來幾年，以色列可能將面臨哈瑪斯揮之不去的武裝抵抗，軍方將努力壓制哈瑪斯的地下基礎設施，這些基礎設施讓叛亂分子得以躲藏、恢復實力，並震驚以色列軍隊。」

許多軍事專家和分析師也發表類似評估，警告以色列的侵略性轟炸行動可能只會激勵未來幾代的恐怖分子。報告指凱達組織和伊斯蘭國都受到哈瑪斯的啟發，並「指示其支持者對以色列和美國的利益進行攻擊」。