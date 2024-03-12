美國發表年度威脅評估報告 曝內唐亞胡領導地位危在旦夕
美國國家情報總監辦公室（ODNI）11日向國會提交年度威脅評估報告指，以色列總理內唐亞胡「作為領導人的生存能力處於危險之中」。
CNN報導，「（以色列）公眾對內唐亞胡統治能力的不信任程度遠比戰前更加強烈，我們預料該國將出現大規模抗議活動，要求他辭職並舉行新的選舉。一個不同的、更溫和的政府是可能的。」
內唐亞胡因其政府未能預測或阻止去年10月7日遇襲而在國內飽受批評，當時哈瑪斯殺害1200名以色列人並劫持240名人質。
美國情報報告指出，美國總統拜登和內唐亞胡在加薩平民傷亡問題上的分歧日益緊張且眾所皆知。拜登在周末接受採訪時警告稱，內唐亞胡「傷害以色列多於幫助以色列」；內唐亞胡則反駁自己既沒有違反以國人民意願，也未損害以色列利益。
此外報告還示警，以色列將難以在軍事上擊敗哈瑪斯。
報告指出，「未來幾年，以色列可能將面臨哈瑪斯揮之不去的武裝抵抗，軍方將努力壓制哈瑪斯的地下基礎設施，這些基礎設施讓叛亂分子得以躲藏、恢復實力，並震驚以色列軍隊。」
許多軍事專家和分析師也發表類似評估，警告以色列的侵略性轟炸行動可能只會激勵未來幾代的恐怖分子。報告指凱達組織和伊斯蘭國都受到哈瑪斯的啟發，並「指示其支持者對以色列和美國的利益進行攻擊」。
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