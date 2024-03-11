民調：生活成本低存錢容易 印尼人出國工作首選台灣

印尼民調機構GoodStats公布一項調查顯示，印尼民眾若要到海外工作，台灣是首選國家，日本位居第二，接著是沙烏地阿拉伯。圖為移工看護照顧病患。（聯合報系資料照片）

印尼 民調機構GoodStats公布一項調查顯示，印尼民眾若要到海外工作，台灣是首選國家，日本 位居第二，接著是沙烏地阿拉伯。報告指出，台灣成為印尼人首選的主要原因是薪資高、社會相對安全以及工作機會多。

印尼民調機構GoodStats2月底前公布一項調查報告，內容是有關印尼人赴海外就業目的地的喜好，有45%的受訪者首選台灣，其次是日本有41%，沙烏地阿拉伯則以32%位居第三，接續為香港29%、韓國25%、馬來西亞19%、澳洲13%、新加坡11%、美國8%和德國5%。

報告分析，印尼人選擇海外就業國家時，主要考量的前5大原因包括薪資、安全、工作機會、職涯發展及對該國家的印象。

報告引述一名在台灣工作的印尼移工、今年28歲的丹迪（Dendi）指出，台灣的移民政策對外國勞工 更為開放且友好，他說：「台灣政府實施的一些計畫使我們更容易去（台灣）工作，例如較容易取得工作簽證和居留證。」

台灣勞動部近年推動「移工留才久用方案」，使移工可以轉任中階技術人力、打破工作年限限制續留台灣工作。據統計，截至去年11月底，移工留才久用方案已留用2萬1000多人。

丹迪表示，「台灣的薪資雖沒有南韓或日本那麼高，但與這2個國家相比，台灣的生活成本相對較低，所以仍能存很多錢寄給印尼的家人」。

中央社詢問雅加達民眾若要出國就業，想要去的國家為何。許多人表示心中有美國夢而想到美國，但也有人提及日本、中東、香港和台灣。

一名在雅加達工作的摩托計程車司機向中央社表示，「台灣和日本的薪水比這裡還要高，因此會想去（台灣或日本）工作」。

來自中爪哇的蘇琪阿蒂（Sugiarti）告訴中央社，若有機會出國工作，會想去台灣。她說：「這應該是個好選擇吧！當然也是有好有壞，得看當地政府如何對待勞工。」

另一名婦女楊蒂（Yanti）則說，她比較想到日本工作，因為日本人有良好紀律。

駐印尼代表陳忠曾指出，台灣是印尼移工三大輸出國之一，台灣是對待移工最友善的國家之一，更是最受印尼移工歡迎的國家。印尼在台移工與台灣勞工享受相同法律保障及勞健保福利。

印尼勞動部海外勞工安置與保護局局長里多（M. Ridho Amrullah）向中央社指出，台灣對移工的保障相當健全，「目前印尼與台灣一直保持良好關係，並透過雙方的代表處溝通，持續改善勞工權益」。