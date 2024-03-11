我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家長老愛傳訊息給上課中子女 師籲切斷「電子臍帶」

龜被套襪子裡露餡…港男走私南加龜至中國 牟利250萬

民調：生活成本低存錢容易 印尼人出國工作首選台灣

中央社／雅加達11日專電
印尼民調機構GoodStats公布一項調查顯示，印尼民眾若要到海外工作，台灣是首選國家，日本位居第二，接著是沙烏地阿拉伯。圖為移工看護照顧病患。（聯合報系資料照片）
印尼民調機構GoodStats公布一項調查顯示，印尼民眾若要到海外工作，台灣是首選國家，日本位居第二，接著是沙烏地阿拉伯。圖為移工看護照顧病患。（聯合報系資料照片）

印尼民調機構GoodStats公布一項調查顯示，印尼民眾若要到海外工作，台灣是首選國家，日本位居第二，接著是沙烏地阿拉伯。報告指出，台灣成為印尼人首選的主要原因是薪資高、社會相對安全以及工作機會多。

印尼民調機構GoodStats2月底前公布一項調查報告，內容是有關印尼人赴海外就業目的地的喜好，有45%的受訪者首選台灣，其次是日本有41%，沙烏地阿拉伯則以32%位居第三，接續為香港29%、韓國25%、馬來西亞19%、澳洲13%、新加坡11%、美國8%和德國5%。

報告分析，印尼人選擇海外就業國家時，主要考量的前5大原因包括薪資、安全、工作機會、職涯發展及對該國家的印象。

報告引述一名在台灣工作的印尼移工、今年28歲的丹迪（Dendi）指出，台灣的移民政策對外國勞工更為開放且友好，他說：「台灣政府實施的一些計畫使我們更容易去（台灣）工作，例如較容易取得工作簽證和居留證。」

台灣勞動部近年推動「移工留才久用方案」，使移工可以轉任中階技術人力、打破工作年限限制續留台灣工作。據統計，截至去年11月底，移工留才久用方案已留用2萬1000多人。

丹迪表示，「台灣的薪資雖沒有南韓或日本那麼高，但與這2個國家相比，台灣的生活成本相對較低，所以仍能存很多錢寄給印尼的家人」。

中央社詢問雅加達民眾若要出國就業，想要去的國家為何。許多人表示心中有美國夢而想到美國，但也有人提及日本、中東、香港和台灣。

一名在雅加達工作的摩托計程車司機向中央社表示，「台灣和日本的薪水比這裡還要高，因此會想去（台灣或日本）工作」。

來自中爪哇的蘇琪阿蒂（Sugiarti）告訴中央社，若有機會出國工作，會想去台灣。她說：「這應該是個好選擇吧！當然也是有好有壞，得看當地政府如何對待勞工。」

另一名婦女楊蒂（Yanti）則說，她比較想到日本工作，因為日本人有良好紀律。

駐印尼代表陳忠曾指出，台灣是印尼移工三大輸出國之一，台灣是對待移工最友善的國家之一，更是最受印尼移工歡迎的國家。印尼在台移工與台灣勞工享受相同法律保障及勞健保福利。

印尼勞動部海外勞工安置與保護局局長里多（M. Ridho Amrullah）向中央社指出，台灣對移工的保障相當健全，「目前印尼與台灣一直保持良好關係，並透過雙方的代表處溝通，持續改善勞工權益」。

印尼 日本 勞工

上一則

首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工

延伸閱讀

首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工

首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工
日本悼311地震13周年 首相岸田矢言重建東北

日本悼311地震13周年 首相岸田矢言重建東北
迎接「一年中最聖潔月份」 印尼宗教部宣布齋戒月12日開始

迎接「一年中最聖潔月份」 印尼宗教部宣布齋戒月12日開始
日本經濟躲過衰退 Q4數據修正至擴張0.4% 使央行更接近升息

日本經濟躲過衰退 Q4數據修正至擴張0.4% 使央行更接近升息

熱門新聞

印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
皇室專家認為，哈利（中左）淪為梅根（中右）的配角，一如過去只能陪襯兄長。（路透資料照片）

梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

2024-03-08 08:56
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事。示意圖。（路透）

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

2024-03-08 20:24
顧客吃下口氣清新錠以後，全都開始作嘔甚至吐血。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

餐廳送上「口氣清新錠」...顧客食用後當場吐血 醫揭真相

2024-03-08 20:25

超人氣

更多 >
有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」
中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去