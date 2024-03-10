印度將宣布大選 選委會位階第2高官員辭職 3高階官員「僅剩1人」

印度司法部表示，該國選舉委員會位階第2高的官員已經辭職。印度預計幾天後就會宣布進行大選。圖為2022年印度艾哈邁達巴德，一名印度婦女在古吉拉特邦議會選舉投票後離開投票站。（路透資料照）

印度司法部 表示，該國選舉委員會位階第2高的官員已經辭職。印度預計幾天後就會宣布進行大選，總理莫迪（Narendra Modi）將要尋求他的第3個任期。

戈爾（Arun Goel）昨天辭職後，印度選舉委員會3名高階官員只剩下1人，要來主持人類史上最大規模的民主選舉權行使活動。

大選可能於4月至5月間舉行，近10億的合格選民將在選舉中投票。

印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）已經接受戈爾的請辭，但並未詳述他離職的原因。

新德里電視台（NDTV）引述消息人士的話報導，戈爾因「個人因素」辭職。

印度媒體報導，選舉日期可能會在下週公布，選舉會分幾個階段進行。

印度主要反對黨國大黨（Congress Party）秘書長維努戈帕爾（K.C. Venugopal）表示，戈爾的請辭令人擔憂。

他在社群媒體發文說：「戈爾在人民院（印度國會下院）選舉即將到來之際辭職，讓人對世界上最大民主國家印度的運作狀況感到憂心。」

「像選委會這樣的憲法機構如何運作，及政府是怎麼對他們施壓的，絕對有不透明的地方。」

數項民調 顯示，莫迪所屬印度教民族主義政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party, BJP）會在大選中輕鬆獲勝。

美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）去年的一項調查發現，近80%的印度人對莫迪有好感。

民意與市場分析機構YouGov2月對城市選民進行的民調顯示， 印度人民黨在各年齡層、性別人口的（民調）數據上都大幅領先印度眾多反對黨。