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南韓醫師罷工延燒…3成醫學生陸續申請休學 部分學生仍罷課抗議

中央社／首爾10日專電
隨著南韓住院醫師罷工潮延燒，同樣反對醫學院增招政策的醫學生陸續申請休學，目前依程序提出有效休學申請的人數達到全國醫學生的近3成。圖為3日下午，大韓醫師協會非常對策委員會在鄰近南韓國會的汝矣島公園舉行全國醫師總動員大會。（中央社）
隨著南韓住院醫師罷工潮延燒，同樣反對醫學院增招政策的醫學生陸續申請休學，目前依程序提出有效休學申請的人數達到全國醫學生的近3成。圖為3日下午，大韓醫師協會非常對策委員會在鄰近南韓國會的汝矣島公園舉行全國醫師總動員大會。（中央社）

隨著南韓住院醫師罷工潮延燒，同樣反對醫學院增招政策的醫學生陸續申請休學，目前依程序提出有效休學申請的人數達到全國醫學生的近3成。

南韓教育部今天公布上述統計結果，累計至9日為止，依相關程序向學校提出有效休學申請的人數達到5445人，以去年4月全國醫學院在學人數1萬8793人計算，占比達到29%。

若加上未取得指導教授、父母簽名同意等必要條件，不符合相關規定的休學申請件數，南韓各醫學院截至2月28日為止收到的休學申請共達1萬3698件。教育部自今天起發布統計結果，皆不計入不合規定的件數。

部分學校的醫學生仍持續罷課抗議，8日共有10所學校發生罷課事件，韓聯社報導指出，若學生堅持持續集體罷課，最後可能面臨「集體留級」。

多數醫學院規定，若缺席3分之一或4分之一以上課程，該學科將以不合格處理，只要有任何一門學科不合格，就必須留級，許多學校先前為避免這種狀況，將原定2月開始進行的課程推遲至3月開始，或是乾脆以停課處理。

隨著年輕學子與實習醫生抗議行動延續，醫學院教授們也開始考慮以辭去教職表達支持。首爾大學醫學院教授協議會非常對策委員會表示，分屬首爾大學醫院、盆唐首爾大學醫院、波拉美醫院（Boramae Medical Center）的教授們將在11日開會，討論是否集體辭職。

盆唐首爾大學醫院教授協議會先前對會員進行調查結果顯示，85%受調者認為有必要採取集體行動來保護住院醫師及學生。

南韓全國醫學院教授協議會9日也在各校代表會議中討論這項問題。會長金昌洙（音譯）在會後表示，「沒有住院醫師跟學生，教授又有什麼意義」，並透露許多教授表態會自行辭職。

南韓 罷課 教育部

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