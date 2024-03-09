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加拿大、瑞典恢復資助UNRWA 以色列批嚴重錯誤

中央社／耶路撒冷9日綜合外電報導

以色列今天猛烈抨擊加拿大瑞典恢復對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的資助，並重申該機構在加薩的工作人員參與「恐怖活動」。

法新社報導，以色列外交部發布聲明，批評支持UNRWA是個「嚴重錯誤」。在飽受戰爭蹂躪的加薩走廊，該機構一直是當地人道主義工作核心。

以國外交部呼籲加拿大及瑞典政府政府削減資金，「不要支持一個擁有數百名哈瑪斯恐怖組織成員的機構」。

以國還稱，恢復援助之舉表明加拿大和瑞典選擇「忽視UNRWA員工參與恐怖活動」的事實。

加拿大8日宣布，由於「當地人道局勢嚴峻」，將恢復對這個聯合國機構的資助。瑞典今天也在收到聯合國將針對UNRWA支出和人員進行額外審查的保證後，宣布提供2000萬美元。

以色列於今年1月指控UNRWA的12名工作人員參與引發戰爭的哈瑪斯攻擊事件，美國、英國、德國和日本等約15國因而在1月底暫停資助UNRWA，造成其資金來源銳減4億5000萬美元（約新台幣142億元），超過去年所獲資金的一半。

在以國提出上述指控後，聯合國將UNRWA相關員工開除，並展開內部調查。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）還成立1個獨立小組來評估UNRWA及其中立性。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）今天告訴瑞士廣播電視台（RTS），他對「未來數週內」更多國家恢復資助抱持「謹慎樂觀」的態度。

他說，「我認為，波灣地區的某些國家實際上還會增加對本機構的捐款。」

聯合國 瑞典 加拿大

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