加拿大、瑞典恢復資助UNRWA 以色列批嚴重錯誤

以色列今天猛烈抨擊加拿大 和瑞典 恢復對聯合國 近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的資助，並重申該機構在加薩的工作人員參與「恐怖活動」。

法新社報導，以色列外交部發布聲明，批評支持UNRWA是個「嚴重錯誤」。在飽受戰爭蹂躪的加薩走廊，該機構一直是當地人道主義工作核心。

以國外交部呼籲加拿大及瑞典政府政府削減資金，「不要支持一個擁有數百名哈瑪斯恐怖組織成員的機構」。

以國還稱，恢復援助之舉表明加拿大和瑞典選擇「忽視UNRWA員工參與恐怖活動」的事實。

加拿大8日宣布，由於「當地人道局勢嚴峻」，將恢復對這個聯合國機構的資助。瑞典今天也在收到聯合國將針對UNRWA支出和人員進行額外審查的保證後，宣布提供2000萬美元。

以色列於今年1月指控UNRWA的12名工作人員參與引發戰爭的哈瑪斯攻擊事件，美國、英國、德國和日本等約15國因而在1月底暫停資助UNRWA，造成其資金來源銳減4億5000萬美元（約新台幣142億元），超過去年所獲資金的一半。

在以國提出上述指控後，聯合國將UNRWA相關員工開除，並展開內部調查。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）還成立1個獨立小組來評估UNRWA及其中立性。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）今天告訴瑞士廣播電視台（RTS），他對「未來數週內」更多國家恢復資助抱持「謹慎樂觀」的態度。

他說，「我認為，波灣地區的某些國家實際上還會增加對本機構的捐款。」