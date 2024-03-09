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自助咖啡偷「升級」…中學校長丟飯碗 數千萬日圓退休金沒了

記者雷光涵／即時報導
日本某中學的校長購買超商中杯咖啡，在自助咖啡機按下大杯咖啡，貪小便宜的下場是遭到免職處分，失去數千萬日圓的退休金與教師資格。圖為咖啡機，與新聞無關。（路透）
日本某中學的校長購買超商中杯咖啡，在自助咖啡機按下大杯咖啡，貪小便宜的下場是遭到免職處分，失去數千萬日圓的退休金與教師資格。圖為咖啡機，與新聞無關。（路透）

日本媒體報導，兵庫縣某中學的校長購買超商中杯咖啡，在自助咖啡機按下大杯咖啡，貪小便宜的下場是遭到免職處分，失去數千萬日圓的退休金與教師資格。

去年12月這名校長在超商操作自助咖啡機時，被店員發現他買中杯，可是按下的是大杯咖啡鍵。之後他在同一家用相同手法騙到大杯咖啡兩次，在其他店4次。

他表示，第一次是誤觸按鍵，發現中杯的紙杯裝大杯咖啡不會溢出，且當時店員沒有阻止。該校長認為可以貪點小便宜，故計重施。雖然在刑事判決獲不起訴，但是遭到免職，付出便大的代價。

日本超商現煮咖啡以自助式為主流，日媒報導，去年12月福岡有一名51歲的女性上班族，在櫃台買一杯110日圓的美式咖啡，拿了杯子到自助咖啡機裝盛一杯190日圓的拿鐵，涉嫌竊盜，被逮捕。據指出，這名上班族不只一次偷偷「升級」，店員目擊多次，這次抓到現行犯立刻報警。

熊本縣一名男子2021年因為多次購買100日圓的中杯美式，但裝的是200日圓的大杯拿鐵，被店員鎖定報警逮捕。該男承認，同樣的事情做過20次。

為此，日本7-eleven新增防範措施，在咖啡機設置連線裝置，顧客按下什麼尺寸口味的按鈕，同時知會店員。店員發現與購買的品項不符，會主動詢問提醒。

咖啡 超商 日本

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