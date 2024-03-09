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土耳其將主持俄烏和平峰會 俄今年破產公司已逾1,200家

編譯中心／綜合8日電
雖然俄烏戰爭已打了兩年，但俄羅斯經濟看起來仍依舊穩健。（歐新社）
雖然俄烏戰爭已打了兩年，但俄羅斯經濟看起來仍依舊穩健。（歐新社）

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）8日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談後指出，土耳其準備主持俄羅斯和烏克蘭間的和平高峰會。

厄多安和澤倫斯基在聯合記者會中表示：「我們將舉行和平峰會，俄羅斯也將參加。」自俄羅斯2年前對烏克蘭發動侵略以來，北大西洋公約組織（NATO）成員的土耳其一直將自身定位為俄烏之間的可能調停者。

此外，厄多安表示，土耳其3月地方選舉將會是他最後一次參與競選，意指將結束他20多年掌權局面。

俄烏戰爭打了兩年後，俄羅斯經濟看起來仍相當穩健，但經營困難的公司卻愈來越多，今年才過完兩個多月，已有上千家公司聲請破產

俄羅斯商業日報Kommersant報導，據聯邦政府數據，今年1月共有571家公司在俄羅斯聲請破產，比一年前的364家增加57%；2月則有771公司聲請破產，比去年同期的478家增加60%。

不過，俄羅斯經濟第一副部長托洛索夫（Ilya Torosov）表示，這只不過是回到了疫情之前水準。

拜政府支出所賜，俄國的戰時經濟呈現穩健，但高利率正對經濟造成損傷。俄國央行為使經濟降溫和打壓通膨，已把基準利率調升至16%。

波蘭金融科技公司Conotoxia市場分析師薩威科奇表示：「企業正在歷經再融資的問題，貨幣緊縮的效果正在開始發酵。」，「雖然俄國企業正盡最大努力迴避制裁，但國際貿易已成為許多企業的重大難題。」

俄國近年來已兩次暫停受理破產。第一次是在2020年開始的新冠疫情期間；第二次是在2022年西方制裁俄羅斯發動俄烏戰爭之後。這兩次暫停受理的措施已分別在2021年和2022年下半年到期。

另據美國富比世雜誌與以色列時報報導，針對美國駐俄大使館示警其公民應立刻離境，避免遭可能在莫斯科發生的恐攻殃及，俄羅斯聯邦安全局（FSB）7日指稱，該局已擊斃此前正陰謀恐攻莫斯科一座猶太教堂的「伊斯蘭國」（IS）一小股恐佈分子。

FSB並未詳述這起陰謀涉及多少人，以及在其攻堅行動擊斃多少人。

圖為2022年12月俄羅斯卡路加地區一隅。（路透）
圖為2022年12月俄羅斯卡路加地區一隅。（路透）

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