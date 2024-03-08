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集英社「鳥山明老師訃聞」曝 東立出版社：無限哀悼

記者楊德宜／台北即時報導
東立出版社在臉書粉專PO出「鳥山明老師訃聞」中文翻譯版本，為轉載自少年ジャンプ官方網站。（取材自東立出版社臉書粉專）
東立出版社在臉書粉專PO出「鳥山明老師訃聞」中文翻譯版本，為轉載自少年ジャンプ官方網站。（取材自東立出版社臉書粉專）

享譽國際創作「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」等漫畫的日本漫畫家鳥山明，驚傳1日過世，享壽68歲。東立出版社在臉書粉專PO出「鳥山明老師訃聞」中文翻譯版本，並獻上無限哀悼。

東立出版社轉載自少年ジャンプ官方網站的「鳥山明老師訃聞」：

「這個突如其來的訃聞，讓集英社編輯部罩籠在極大的悲痛中。

《Dr.SLUMP怪博士與機器娃娃》、《七龍珠》、《沙漠大冒險》…老師繪製的漫畫已經跨越國界，在世界各地被閱讀和喜愛。

此外，老師筆下充滿魅力的角色們，以及其壓倒性的設計感，也對許多漫畫家和創作者產生了深遠影響。

我們一同讚揚老師偉大的功績，並表示感謝之情。謹祝老師安息。

週刊少年JUMP編輯部、V JUMP編輯部、JUMP SQ編輯部、最強JUMP編輯部、少年JUMP+編輯部」

網友表示，「鳥山老師RIP，希望能有後繼者持續創作下去」、「謝謝老師給世界帶來的禮物，請安息」、「願老師一路好走，早日找到全王」、「謝謝你帶給全世界共通的語言，全世界最有名的作家之一」、「剛剛看別的版面在說，還以為是開玩笑的，集滿龍珠可以讓老師復活嗎」。

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