我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

從超市到公務機關…德新一輪罷工 鐵路、機場勞資爭議

編譯中心╱綜合7日電
德國開年來罷工不斷，圖為工人在連鎖超市物流中心前舉行罷工，而鐵路和機場人員也舉行新一輪罷工。(歐新社)
德國開年來罷工不斷，圖為工人在連鎖超市物流中心前舉行罷工，而鐵路和機場人員也舉行新一輪罷工。(歐新社)

德國鐵路和機場人員7日舉行新一輪罷工，以展現調薪訴求，影響範圍涵蓋數十萬旅客。

中央社引述法新社報導，德國近幾個月來一直備受罷工困擾，在高通膨率和疲弱的商業活動數據下，勞工和管理階層就薪資與福利條件展開角力。迄今為止，罷工行動已波及交通運輸、超市和公務機關。

鐵路人員從6日17時展開35小時的貨運服務罷工，且自7日1時起，開始35小時的客運服務罷工。罷工目的在把每周工作時間從38小時縮減至35小時。德國鐵路公司則譴責這次罷工行動，聲稱公司已做出加薪13%的讓步。

同時，漢莎航空地勤人員計畫於7日3時至9日6時10分舉行全國性罷工。法蘭克福和漢堡機場的安檢人員也進行為期一天的罷工。影響大約10萬名旅客，多達80%至90%的航班停飛。

德國服務業工會正尋求將勞工薪資提高12.5%，每月至少增加500歐元。漢莎航空已同意長期加薪，但仍無法滿足德國服務業工會要求。

德國開年以來罷工密集，給民眾出行帶來極大不便，為何罷工如此多？德國之聲中文網報導，在德國，罷工權是結社自由的一部分，受到德國憲法保護，即公民有權成立社團，以保護和促進工作條件和經濟條件，並為此目的進行罷工。

儘管交通領域接連不斷的罷工影響了人們的生活，大多數人仍對此表示理解。不來梅大學工作與經濟研究所的社會科學家丁格爾迪（Irene Dingeldey）指出，罷工是雇員強調自己訴求的唯一抵抗形式。

德國政府也不想捲入勞資衝突，而是僅僅呼籲雙方在談判桌上找到解決方案。

目前尚不清楚哪些行業2024年還將舉行罷工。

德國開年來罷工不斷，圖為工人在連鎖超市物流中心前舉行罷工，而鐵路和機場人員也舉行...
德國開年來罷工不斷，圖為工人在連鎖超市物流中心前舉行罷工，而鐵路和機場人員也舉行新一輪罷工。(歐新社)

罷工 德國 勞工

上一則

網嗆「活該一輩子被剝削」 南韓未罷工醫師被曝個資

下一則

加薩停火談不攏 哈瑪斯代表團撤離開羅

延伸閱讀

韓國未罷工醫師個資遭公開 警方介入調查

韓國未罷工醫師個資遭公開 警方介入調查
德國鐵路、機場人員罷工 數以十萬計旅客受影響

德國鐵路、機場人員罷工 數以十萬計旅客受影響
德援烏計畫遭洩 防長強調個人疏失 否認被入侵

德援烏計畫遭洩 防長強調個人疏失 否認被入侵
南韓政府展開吊銷罷工實習醫生執照 「吊銷就回不去」

南韓政府展開吊銷罷工實習醫生執照 「吊銷就回不去」

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

2024-03-02 00:11

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證