從超市到公務機關…德新一輪罷工 鐵路、機場勞資爭議

德國開年來罷工不斷，圖為工人在連鎖超市物流中心前舉行罷工，而鐵路和機場人員也舉行新一輪罷工。(歐新社)

德國 鐵路和機場人員7日舉行新一輪罷工 ，以展現調薪訴求，影響範圍涵蓋數十萬旅客。

中央社引述法新社報導，德國近幾個月來一直備受罷工困擾，在高通膨率和疲弱的商業活動數據下，勞工 和管理階層就薪資與福利條件展開角力。迄今為止，罷工行動已波及交通運輸、超市和公務機關。

鐵路人員從6日17時展開35小時的貨運服務罷工，且自7日1時起，開始35小時的客運服務罷工。罷工目的在把每周工作時間從38小時縮減至35小時。德國鐵路公司則譴責這次罷工行動，聲稱公司已做出加薪13%的讓步。

同時，漢莎航空地勤人員計畫於7日3時至9日6時10分舉行全國性罷工。法蘭克福和漢堡機場的安檢人員也進行為期一天的罷工。影響大約10萬名旅客，多達80%至90%的航班停飛。

德國服務業工會正尋求將勞工薪資提高12.5%，每月至少增加500歐元。漢莎航空已同意長期加薪，但仍無法滿足德國服務業工會要求。

德國開年以來罷工密集，給民眾出行帶來極大不便，為何罷工如此多？德國之聲中文網報導，在德國，罷工權是結社自由的一部分，受到德國憲法保護，即公民有權成立社團，以保護和促進工作條件和經濟條件，並為此目的進行罷工。

儘管交通領域接連不斷的罷工影響了人們的生活，大多數人仍對此表示理解。不來梅大學工作與經濟研究所的社會科學家丁格爾迪（Irene Dingeldey）指出，罷工是雇員強調自己訴求的唯一抵抗形式。

德國政府也不想捲入勞資衝突，而是僅僅呼籲雙方在談判桌上找到解決方案。