我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞歷鮑德溫片場開槍誤殺纏訟2年半 判決結果將出爐

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

歐洲多國爆奪命「鸚鵡熱」 至少5死多人住院

編譯盧思綸／綜合6日電
世界衛生組織5日證實歐洲爆發致命「鸚鵡熱」，奧地利、丹麥、德國、瑞典和荷蘭紛傳病例，目前已經造成5人死亡。(美聯社)
世界衛生組織5日證實歐洲爆發致命「鸚鵡熱」，奧地利、丹麥、德國、瑞典和荷蘭紛傳病例，目前已經造成5人死亡。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，世界衛生組織（WHO）5日證實歐洲爆發致命「鸚鵡熱」，奧地利、丹麥、德國、瑞典和荷蘭紛傳病例，目前已經造成5人死亡，多人住院。

鸚鵡熱又稱「飼鳥病」，病原是披衣菌，大多出現在野生和寵物鳥及家禽，而感染鳥類未必能從外觀察覺，不過其呼吸和排泄中帶有病毒。

世衛指出，歐洲在2023年爆發鸚鵡熱疫情，並且一直持續到今年，而最近幾起案例都有接觸受感染的寵物或野鳥的歷史。

奧地利每年平均2例，去年證實出現14例，今年截至3月4日又新增4例；丹麥至2月27日共計23人染病，其中17人住院，4人死亡。

德國和瑞典均出現十幾起病例，荷蘭從去年12月底至2月底共計21例，是2023年同期的2倍，其中1人死亡。

美國疾病管制暨預防中心指出，鸚鵡熱主要傳染途徑是人類吸入受汙染的飛沫或塵土而感染，如果被病鳥咬傷或有嘴對嘴接觸也會受到感染。

鸚鵡熱不會通過食用受感染的動物而傳播；另外研究顯示，人對人的傳染是有可能的，但機率不大。

多數鸚鵡熱病情較輕微，在染病後5到14天內發病，症狀包括頭痛、肌肉痠痛、乾咳、發燒和發冷。抗生素可治療，且鮮少對人類造成致命傷害。

對此世衛表示將持續監控鸚鵡熱疫情，同時提醒醫師多加注意感染情況，並警示寵物鳥飼主保持鳥籠乾淨、做好相關衛生清潔。

世衛 瑞典 疫情

上一則

匈總統簽署批准 瑞典3•11入北約

下一則

Meta大當機 3駭客組織宣稱聯手 真實性受質疑

延伸閱讀

荷蘭田徑運動員刷新世界紀錄 受訪時聲似米老鼠爆紅

荷蘭田徑運動員刷新世界紀錄 受訪時聲似米老鼠爆紅
傳ASML擬在海外擴產 荷蘭政府緊張

傳ASML擬在海外擴產 荷蘭政府緊張
報告：半導體業成荷蘭新創圈亮點 吸引資金連年增加

報告：半導體業成荷蘭新創圈亮點 吸引資金連年增加
60年前遭強迫避孕 格陵蘭原民婦告丹麥政府

60年前遭強迫避孕 格陵蘭原民婦告丹麥政府

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

2024-03-02 00:11

超人氣

更多 >
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持