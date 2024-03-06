抗議擴招 南韓逾萬醫科生休學 10教授削髮

在首爾韓國醫學會前，商業協會成員5日呼籲實習醫生返回醫院。(歐新社)

南韓 政府在醫師反對下推動醫學院增招政策，各大院校的醫學院因學生集體休學和罷課 而異常冷清，還有10多名醫學院教授在校內公開剃頭，對校方增招表達不滿；由於全國大學向教育部 提出申請增招醫學生共3401人，高於政府先前預定的2000人，醫界則批評校方政策與實際需求脫鉤。

韓聯社報導，截至4日，按照正常程序申請休學的醫科生共5401人，占2023年4月的全國在校醫科生中的28.7%，但未按程序或未符合條件的休學申請更多，截至2月28日，共有1.3689萬名醫科生申請休學。

報導指，醫科生持續集體罷課可能會導致集體留級，部分學校已推遲開學，但考慮到第二學期的課程安排，各校難以無限期推遲開學。

此外，憂心大規模增招將影響教學品質的教授也不在少數，江原大學10多名醫學院教授5日在校內公開剃頭，對校方增招醫學生方針表達不滿。

大韓醫師協會非常對策委員會對外合作委員安德宣表示，政府推動這次醫學院增招的需求調查基礎是針對各校校長進行，而非醫學院教授或醫院，反映的是「教育需求」而非「醫療需求」，希望政府能提出更具體分析，「像是哪個地區需要哪些分科的醫生」，精準匹配供需，而非籠統增招。

南韓保健福祉部第二次官朴敏守5日表示，教育部2月22日至3月4日間受理各大學2025年醫學院增招申請，共收到40所大學申請，共計希望增招3401人，比南韓政府去年對各大學進行需求調查時希望增招最多2847人的結果進一步擴大。

除許多設有未滿50人小規模醫學院的非首都圈大學增招需求高，提出增招目前的2倍至5倍不等需求，來自首爾等首都圈大學也都很踴躍。首爾市內8所大學共要求增招365人，京畿道、仁川市的5所大學要求565人，共計希望增招930人，占整體比率約27%。

韓聯社報導，南韓自1998年以來未再開放醫學院增招或新設醫學院，因此這次即使反對醫學院增招的醫療界近日持續呼籲各大學校長勿過度申請增招，但在教育部明確表示不會任意開放未申請的大學增招，以及「不知道下次是何時」的心態下，多數大學仍提出申請。