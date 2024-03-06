我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

贏馬斯克20億 貝佐斯資產2000億再登全球首富

編譯中心╱綜合5日電
亞馬遜創辦人貝佐斯重登全球首富寶座。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯重登全球首富寶座。(美聯社)

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）重新登上全球首富寶座，是2021年以來首度重返巔峰地位；特斯拉執行長馬斯克則在近期當了九個多月全球最有錢富豪後，又退居第二的位置。

根據彭博億萬富豪指數，貝佐斯4日資產淨值為2000億美元，高於馬斯克的1980億美元、LVMH集團執行長阿諾特（Bernard Arnault）的1975億美元。排名第4的是臉書母公司Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg），淨資產1790億美元，第5名則是微軟創辦人比爾蓋茲，淨資產1500億美元。

近年來，馬斯克、阿諾特和貝佐斯在排行榜上的前幾名排名輪流轉，這份排行榜依據市場變動、經濟和其他報告等因素來衡量個人財富。

馬斯克痛失首富地位，因特斯拉股價4日單日重挫7%至每股188.14美元，馬斯克財富一天蒸發176億美元。初步數據顯示，特斯拉上海廠的出貨量降至逾一年來最低，是拖累股價的一大消息。

此外，特斯拉股價近幾個月下跌25％，再加上美國法院今年1月宣布，特斯拉2018年給予馬斯克價值558億美元的天價薪酬方案無效，種種不利因素讓馬斯克財產縮水超過300億美元。

與此同時，亞馬遜股價今年以來飆升18％以上，貝佐斯作為亞馬遜最大股東，甚至最近拋售價值85億美元的股票，其淨資產仍增加逾230億美元。

這回是60歲的貝佐斯從2021年來首度重奪首富地位。

52歲的馬斯克與貝佐斯財富差距一度達1420億美元，然而，隨著亞馬遜與特斯拉股價走勢分歧，持續縮小這項差距。雖然特斯拉與亞馬遜都名列「美股七雄」，但特斯拉股價今年來重挫近25%；相較下，亞馬遜股價今年來大漲逾18%。

若拉長時間軸，亞馬遜股價從2022年底迄今大漲超過一倍，現在逼近歷史高點；特斯拉股價則比2021年高峰「腰斬」，跌了約50%。

當然，地表最富有的人每隔幾個月就會換人當，這取決於市場變動、經濟和其他報告等因素。馬斯克和阿諾特就算現在不是首富，他們仍然擁有龐大財富，根據國際扶貧組織「樂施會」年度不平等報告，自2020年以來，考慮到通膨因素，地球上最富有5人的淨資產已飆升114％，達到8690億美元。

特斯拉執行長馬斯克當上九個多月全球首富後，又退居第二。(路透)
特斯拉執行長馬斯克當上九個多月全球首富後，又退居第二。(路透)

特斯拉 馬斯克 亞馬遜

上一則

凱特妃術後首曝光 坐副駕、戴墨鏡...她開的車

下一則

英國男子搭機巧遇「分身」 兩人不僅撞臉還同名同姓

延伸閱讀

FB、IG深夜大當機 馬斯克趁機發文暗酸 假查克柏格留言反擊讓網笑翻

FB、IG深夜大當機 馬斯克趁機發文暗酸 假查克柏格留言反擊讓網笑翻
特斯拉棄單 聖荷西派店因禍得福

特斯拉棄單 聖荷西派店因禍得福
特斯拉德國超級工廠停擺 極左組織坦承縱火釀停電

特斯拉德國超級工廠停擺 極左組織坦承縱火釀停電
特斯拉盤後股價跌逾1% 第1季交車量數據不妙？

特斯拉盤後股價跌逾1% 第1季交車量數據不妙？

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠