贏馬斯克20億 貝佐斯資產2000億再登全球首富

亞馬遜創辦人貝佐斯重登全球首富寶座。(美聯社)

亞馬遜 創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）重新登上全球首富寶座，是2021年以來首度重返巔峰地位；特斯拉 執行長馬斯克 則在近期當了九個多月全球最有錢富豪後，又退居第二的位置。

根據彭博億萬富豪指數，貝佐斯4日資產淨值為2000億美元，高於馬斯克的1980億美元、LVMH集團執行長阿諾特（Bernard Arnault）的1975億美元。排名第4的是臉書母公司Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg），淨資產1790億美元，第5名則是微軟創辦人比爾蓋茲，淨資產1500億美元。

近年來，馬斯克、阿諾特和貝佐斯在排行榜上的前幾名排名輪流轉，這份排行榜依據市場變動、經濟和其他報告等因素來衡量個人財富。

馬斯克痛失首富地位，因特斯拉股價4日單日重挫7%至每股188.14美元，馬斯克財富一天蒸發176億美元。初步數據顯示，特斯拉上海廠的出貨量降至逾一年來最低，是拖累股價的一大消息。

此外，特斯拉股價近幾個月下跌25％，再加上美國法院今年1月宣布，特斯拉2018年給予馬斯克價值558億美元的天價薪酬方案無效，種種不利因素讓馬斯克財產縮水超過300億美元。

與此同時，亞馬遜股價今年以來飆升18％以上，貝佐斯作為亞馬遜最大股東，甚至最近拋售價值85億美元的股票，其淨資產仍增加逾230億美元。

這回是60歲的貝佐斯從2021年來首度重奪首富地位。

52歲的馬斯克與貝佐斯財富差距一度達1420億美元，然而，隨著亞馬遜與特斯拉股價走勢分歧，持續縮小這項差距。雖然特斯拉與亞馬遜都名列「美股七雄」，但特斯拉股價今年來重挫近25%；相較下，亞馬遜股價今年來大漲逾18%。

若拉長時間軸，亞馬遜股價從2022年底迄今大漲超過一倍，現在逼近歷史高點；特斯拉股價則比2021年高峰「腰斬」，跌了約50%。