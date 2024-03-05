納瓦尼死因 40多國要求國際調查

俄羅斯民眾日前排隊參觀已故反對派領袖納瓦尼的墓園，警方在一旁監視 。（路透）

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）之死，引發40多國家在聯合國人權理事會上要求進行獨立的國際調查，並認為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）要負有最終責任。

綜合媒體報導，歐盟駐聯合國日內瓦辦事處代表克努森，在人權理事會會議上代表43國家，就納瓦尼死亡事件表示憤慨，認為這是俄羅斯加速和系統性鎮壓反對派的跡象，俄羅斯必須允許國際社會，對納瓦尼死亡的情況進行獨立和透明的調查。

他們又對俄羅斯系統性打壓公民社會表示擔憂，敦促俄羅斯立即無條件釋放所有因和平行使人權和反對入侵烏克蘭 而被拘留的政治犯、記者和反戰人士。

納瓦尼的喪禮1日在莫斯科南部舉行，3日有數百名民眾排隊到納瓦尼墓前獻花，人龍約有半公里長。有前來悼念的人表示，「這反映民眾感受到納瓦尼為國家做的一切，他的逝世是巨大損失」；也有人表示，在下周總統大選前，大批民眾支持納瓦尼可顯示一種投票方式，「各人都在表達自己的意見」。

另據中時新聞網報導，荷蘭高等法院1月裁定，自俄烏戰爭以來，從烏克蘭出逃的第三國國民，已不適用難民收容政策，受影響的人必須在3月4日之前離開該國，否則將面臨被強制驅逐出境的風險。

半島電視台報導，受影響的有數千人，主要是曾在烏克蘭求學的第三國學生和打工者。近幾周，他們聚集在阿姆斯特丹街頭抗議，指責荷蘭新選出的極右翼政府的歧視行為。

移民部長范德伯格（Eric van der Burg）表示，不採取行動將使荷蘭負擔過重。不過為了讓他們好受點，自願離開的人，可獲得5000歐元的移民補償。雖然如此，許多第三國逃難者還是不滿意。