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納瓦尼死因 40多國要求國際調查

編譯中心／綜合4日電
俄羅斯民眾日前排隊參觀已故反對派領袖納瓦尼的墓園，警方在一旁監視 。（路透）
俄羅斯民眾日前排隊參觀已故反對派領袖納瓦尼的墓園，警方在一旁監視 。（路透）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）之死，引發40多國家在聯合國人權理事會上要求進行獨立的國際調查，並認為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）要負有最終責任。

綜合媒體報導，歐盟駐聯合國日內瓦辦事處代表克努森，在人權理事會會議上代表43國家，就納瓦尼死亡事件表示憤慨，認為這是俄羅斯加速和系統性鎮壓反對派的跡象，俄羅斯必須允許國際社會，對納瓦尼死亡的情況進行獨立和透明的調查。

他們又對俄羅斯系統性打壓公民社會表示擔憂，敦促俄羅斯立即無條件釋放所有因和平行使人權和反對入侵烏克蘭而被拘留的政治犯、記者和反戰人士。

納瓦尼的喪禮1日在莫斯科南部舉行，3日有數百名民眾排隊到納瓦尼墓前獻花，人龍約有半公里長。有前來悼念的人表示，「這反映民眾感受到納瓦尼為國家做的一切，他的逝世是巨大損失」；也有人表示，在下周總統大選前，大批民眾支持納瓦尼可顯示一種投票方式，「各人都在表達自己的意見」。

另據中時新聞網報導，荷蘭高等法院1月裁定，自俄烏戰爭以來，從烏克蘭出逃的第三國國民，已不適用難民收容政策，受影響的人必須在3月4日之前離開該國，否則將面臨被強制驅逐出境的風險。

半島電視台報導，受影響的有數千人，主要是曾在烏克蘭求學的第三國學生和打工者。近幾周，他們聚集在阿姆斯特丹街頭抗議，指責荷蘭新選出的極右翼政府的歧視行為。

移民部長范德伯格（Eric van der Burg）表示，不採取行動將使荷蘭負擔過重。不過為了讓他們好受點，自願離開的人，可獲得5000歐元的移民補償。雖然如此，許多第三國逃難者還是不滿意。

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