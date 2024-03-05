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音樂串流涉壟斷蘋果遭重罰 批歐盟偏袒Spotify

編譯中心／綜合4日電

歐盟執委會4日對蘋果公司處以超過18億歐元（約19億美元）的反壟斷罰款，因為蘋果涉嫌濫用其在音樂串流應用程式銷售市場的主導地位。歐盟還命令蘋果，不得阻止音樂串流應用程式通知用戶有蘋果App Store以外的更便宜優惠選項。

這是歐盟對蘋果開出的第一張反壟斷罰單，也是歐盟對科技公司課處的最大金額之一。

歐盟反壟斷主管薇絲塔格（Margrethe Vestager）表示：「10年來，蘋果公司濫用其App Store經銷音樂串流應用程式的市場主導地位。他們限制開發商告知消費者，有蘋果生態系統以外的更便宜替代音樂服務。」

蘋果表示，將對歐盟的這項決定提起上訴，這將引發一場可能持續數年的法律戰。蘋果在聲明中說，監管機關未能「發現任何傷害消費者的可信證據，並忽視市場蓬勃發展、競爭激烈且快速成長的現實」。

Spotify於2019年投訴後，歐盟執委會對蘋果展開調查。調查範圍縮小到蘋果對應用程式開發商施加的合約限制，這些限制使其無法以較低的價格，向iPhone和iPad用戶提供App Store以外的替代音樂訂閱服務。

在歐盟加強對大型科技公司的審查之際，這項罰款將加劇科技巨頭與歐盟的緊張關係。

去年，歐盟執委會根據「數位市場法」，迫使蘋果、微軟和Meta等科技公司向其他競爭對手開放部分服務。這些法律已產生了影響。蘋果宣布，計畫今年對自家以外的其他應用程式商店開放其iPhone和iPad。

知情人士原先估計，歐盟對蘋果的罰款是5億歐元，結果最終的罰款高達18億歐元，遠遠超出預料。薇絲塔格表示，監管機關決定在原本的罰款以外另加一筆18億歐元的懲罰性罰款，以阻遏蘋果公司繼續犯法。

蘋果批評了歐盟的決定，指控此裁決唯一獲利的是Spotify，與消費者無關。他們表示，Spotify是全球最大的音樂串流服務商，並在這次調查期間與歐盟執委會見面了65多次，暗示歐盟偏袒自家人，裁決不公。

然而，儘管蘋果這次遭到懲罰性重罰，相較於歐盟監管機關過去十年內對Google總計達82.5億歐元（約8億美元）的多次罰款，蘋果只有Google的四分之一不到。

歐盟 Spotify App

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