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數以千計囚犯越獄 海地政府宣布西部省進入緊急狀態 太子港宵禁

中央社／太子港3日綜合外電報導

海地政府今天宣布西部省（Ouest）進入緊急狀態並實施宵禁，以平息幫派襲擊海地首都太子港（Port-au-Prince）主要監獄、導致數以千計囚犯越獄而掀起的暴力浪潮。

法新社報導，海地政府透過聲明宣布西部省進入緊急狀態，而宵禁時段為下午6時至次日清晨5時，自今日起至3月6日實施。

這兩項措施可以延長實行。海地首都太子港位於西部省。

路透社報導，聲明指出，海地政府為恢復秩序在整個西部省即刻實施宵禁，並延長實施72小時。

聲明也提到，執法人員、消防員、救護車駕駛、醫護人員及正式確認過身分的記者不受宵禁的限制。

海地政府表示，此舉目的在於讓政府能「重建秩序，並採取適當措施以重新控制情勢」。

財經部長薄派克（Michel Patrick Boisvert）以代理總理身分簽署了前述聲明。

海地的暴力問題在週末期間急遽惡化，不僅癱瘓太子港部分區域、損害通訊服務，甚至導致兩座監獄發生越獄，其中一座還是海地最大監獄。

海地總理亨利（Ariel Henry）上週才出訪肯亞簽定協議，同意讓肯亞領導一項聯合國支持的維安任務，派警察至飽受幫派肆虐的海地部署。

宵禁 監獄 緊急狀態

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