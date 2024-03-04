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拒絕武力解決爭端 東協、澳洲峰會擬聯合聲明 「這1點」恐惹惱中國

編譯高詣軒／即時報導
馬來西亞首相安華（左）與澳洲總理艾班尼斯（右）4日在墨爾本的東協特別峰會前舉行聯合記者會。（美聯社）
馬來西亞首相安華（左）與澳洲總理艾班尼斯（右）4日在墨爾本的東協特別峰會前舉行聯合記者會。（美聯社）

東南亞國協成員國及澳洲領袖4日起在墨爾本舉行特別峰會，中國在南海日益強硬的姿態成為重要議題。根據法新社取得的東協-澳洲聯合聲明草稿，與會領袖在會談期間將共同譴責在處理區域爭端上「使用武力」。

法新社4日報導，該聲明草稿未點名中國，但表明「我們追求一個主權和領土完整性受到尊重的區域」，力求以有尊嚴的對話而非武力威脅或動武來解決分歧。報導認為，此項口徑一致的批評可能惹惱中國。

南海領土爭端近來升溫，中國在菲律賓、越南等東協成員國亦聲索主權的地區展現威脅性。峰會東道主澳洲外交部長黃英賢說，各國須共負維護該地區和平、穩定和繁榮的責任，「我們面對動搖穩定、挑釁和脅迫的行為，包括在海空不安全的舉措及具爭議地物的軍事化」。

雖然東協對南海問題的立場似乎大致確立，但預期會在閉門會談激烈討論加薩戰爭等敏感問題。法新社取得的共同聲明草稿中，可見各方對加薩衝突的意見有顯著出入，不利東協達成共識。

全球約4成穆斯林人口在東南亞，印尼、馬來西亞等東協要角是巴勒斯坦人在國際上的有力支持者。但另一方面，新加坡等其他東協成員國和以色列的外交和經濟連結較密切，也較不傾向引發爭端。

馬來西亞總理安華4日在墨爾本說，他認為呼籲加薩停火為普遍共識，峰會可能避開以巴之間具爭議性的問題，關注停火和人道救援。

為期3天的峰會也預計聚焦經濟合作。菲律賓、澳洲等國希望讓自身經濟免於受中國報復影響。菲律賓外長馬納羅向法新社說，經濟韌性為確保安全和主權的關鍵部分，為此菲方期盼很快和歐盟展開正式的自貿協定談判。

有其他東協成員國示警稱，中國須在該地區的經濟成長扮演角色，而成員國也不應捲入一切中國與美國之間的爭端。大馬總理安華說，「如果他們（指美國等國）對中國有意見，不應將其強加在我們身上」，並強調馬國對中國沒意見，有「恐中症」的是西方。

該聲明草稿也顯示，緬甸局勢惡化的相關討論也深陷於意見分歧，進展不利。

澳洲 加薩 東南亞

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