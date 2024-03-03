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賀錦麗要求哈瑪斯同意立即停火 直言加薩人正在挨餓

編譯盧思綸／即時報導
以軍朝搶物資的加薩人開火釀死傷引發軒然大波，美國政府高層罕見祭出重話，副總統賀錦麗3日要求哈瑪斯同意立即停火六周，並施壓以色列開放更多人道物資的運送途徑。（路透）
以軍朝搶物資的加薩人開火釀死傷引發軒然大波，美國政府高層罕見祭出重話，副總統賀錦麗3日要求哈瑪斯同意立即停火六周，並施壓以色列開放更多人道物資的運送途徑。（路透）

路透報導，日前以軍朝爭搶物資的加薩人開槍釀成超過百死引發軒然大波，對此美國政府高層罕見祭出重話，副總統賀錦麗3日要求哈瑪斯同意立即停火六周協議，同時施壓以色列開放更多人道物資的運送途徑，直言加薩人民正在挨餓，無辜百姓遭受「人道浩劫」。

賀錦麗3日出席阿拉巴馬一場活動直言，「我們目睹飢餓、絕望的人們走近救援卡車，他們只是想好不容易挺過完全沒物資的幾個禮拜，要為家人爭取食物，最後卻被開火而陷入混亂」。

她說，「眼下加薩遭遇龐大磨難，必須要立即實施停火」，「現在已經有一個協議框架，誠如我們說過的，哈瑪斯必須同意協議，讓我們一起實現停火。」

華府近來不斷強調即將在齋戒月前達成停火協議，目前距離3月10日齋戒月首日僅存一周。 一名美國官員2日透露，以色列大致上已同意接受加薩走廊為期六周的停火協議，現在「球在哈瑪斯的手上」。

拜登政府更是斡旋動作連連，包括以色列戰時內閣前國防部長甘茨（Benny Gantz）將在當地時間4日於白宮會見賀錦麗，隔日會見美國國務卿布林肯。

不過，以色列報紙Yedioth Ahronoth網站報導及一名消息人士透露，由於哈瑪斯拒絕提供待釋放倖存人質的具體名單，以色列政府未派代表參與開羅談判，可能會杯葛協議。對此，一名巴勒斯坦消息人士向路透表示哈瑪斯已經拒絕提供名單。

不過哈瑪斯代表團抵達開羅後向路透表示協議「還沒達成」，至於以色列官方尚未置評。

哈瑪斯 以色列 加薩

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