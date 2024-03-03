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越南醫師、護理師面臨困境…每萬人口僅12.5名醫師 民眾健康照護不足

中央社／河內3日專電

越南人口數1億，但全國醫師人數僅約12.5萬人，換算下來每萬人口醫師數為12.5名，無法確保民眾健康照護。越南政府立定目標，到了2025年，每萬人口將有約15名醫師。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南目前每萬人口醫師數為12.5名，這一比例和印度相當、高於印尼，但比澳洲（36）、法國（34）、中國（22）還少很多。而在2020年，越南每萬人口醫師數則是9.81名。

越南衛生部資料顯示，越南目前每年可以養成1.3萬名醫師，照這樣的進度發展下去，預計到了2025年每萬人口醫師數將達15名。

越南不僅醫師不夠，護理師與民眾的比例也遠低於全球水準，每萬人口的護理師數為11.4名。越南政府設定，到了2025年每萬人口護理師數要達25名。

放眼全球，每一名醫師配有3至4名護理師，而在日本每一名醫師則有9至10名護理師，但在越南一名醫師只對應不到2名護理師。

專家評估，越南的醫師與護理師比例遠低於全球平均水準，導致患者無法獲得全面妥善的照顧。

目前越南一名護理師的月收入大約為700萬至800萬越南盾（約284至325美元），薪水少加上工作負擔重，許多護理師在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間紛紛求去，招募新血面臨很大困難。

越南衛生部表示，將逐步確保各級醫護人員的數量與素質，祭出適當的薪資政策並增加相關津貼。此外，還將制定法規，確保醫院營運自主，將有助增加醫護人員的收入。

越南 澳洲 疫情

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