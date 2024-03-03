古巴黑色春天領袖 為何獲頒國際婦女勇氣獎？

古巴異議人士領袖羅奎，1日獲得美國國務院的國際婦女勇氣獎。（美聯社）

美國國務院公布12名對提升女性地位等有所貢獻的「國際婦女勇氣獎」得主，其中獲獎的古巴 異議人士羅奎(Martha Beatriz Roque)，把這項殊榮獻給和她一樣因為反對古巴政權而入獄的其他異議人士。而出面控訴遭受性騷擾 ，最後促成日本 自衛隊改革的前陸上自衛官五之井里奈，今年也獲得此獎項。

78歲的羅奎表示，「對我來說，這就好像所有異議人士都獲獎一樣」。但她為古巴的反對派感到悲痛，這個共產主義島嶼幾乎無法容忍對國家的批評。羅奎表示，自從2021年7月歷史性的大規模抗議活動被鎮壓後，古巴反對派已被大大削弱。

這位前哈瓦那大學(Havana University)統計學教授說，這個獨裁政權對異議的鎮壓是巨大的。

古巴時仼總統菲代爾．卡斯楚(Fidel Castro)政府，2003年在所謂的「黑色春天」(Black Spring)鎮壓行動中逮捕了75人，羅奎是其中唯一的女性。

此外，陸上自衛隊2022年爆發男性自衛官性騷女同袍五之井里奈事件，引發日本及國際社會關注。除了日本防衛省汰除加害的男性隊員，福島地方法院2023年12月12日進一步對3名被告做出有期徒刑2年、緩刑4年有罪判決。由於3名被告都沒有在同年12月26日的期限前提出上訴，此案宣告定讞。

五之井因公開控訴遭性騷擾引爆自衛隊內MeToo事件，2023年9月獲選美國時代雜誌（TIME）次世代百大人物。

頒獎儀式將於4日在白宮舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及第一夫人吉兒（Jill Biden）等人都將出席。