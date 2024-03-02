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馬來西亞社運團體再上街頭 逾千人聲援巴勒斯坦

中央社／吉隆坡2日專電
馬來西亞社運團體2日發動民眾走上街頭，聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民。圖為遊行群眾。（中央社）
馬來西亞社運團體2日發動民眾走上街頭，聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民。圖為遊行群眾。（中央社）

馬來西亞社運團體今天發動民眾走上街頭，逾千人聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民。群眾行經美國大使館外抗議，沿途高喊「解放巴勒斯坦」等口號，希望國際重視訴求。

大批響應「聲援巴勒斯坦祕書處」（SSP）號召群眾下午集聚敦拉薩路的朝聖基金祈禱室（Surau Tabung Haji），再步行到距離5公里的「默布草場」（Padang Merbok）集會。

這是繼去年底以紮營方式夜宿吉隆坡美國使館外跨年抗議後，再次舉辦的聲援集會活動。

參與聲援群眾集合地點離美國大使館不遠，大馬部署大批警力維持治安，擔心發生意外事件。

遊行群眾在「聲援巴勒斯坦祕書處」發言人蔡添強等人帶領下，從朝聖基金祈禱室出發，先繞行美國大使館外抗議，再沿路經過吉隆坡會展中心、十合購物商場（SOGO）等地點。

由於今天是週末假日，遊行群眾手持巴勒斯坦國旗與標語，沿途高喊「解放巴勒斯坦」，要求還給巴勒斯坦人民自由等口號，引起不少國際旅客注目，還拿起手機拍照。

從政府部門退休的穆罕默德再努丁（Mohammad Zainudin）今天告訴中央社記者，支持巴勒斯坦並不僅單純是出於宗教信仰，也是出於人道的一部分。巴勒斯坦人75年以來都沒有受到人道對待，尤其，巴勒斯坦人民、婦女與孩童無端遭到殺害。

他認為，以色列不遵守協議，也不接受任何協議，聯合國應對以色列採取行動。

馬來西亞支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。

馬來西亞社運團體2日發動民眾走上街頭，遊行群眾在「聲援巴勒斯坦祕書處」發言人蔡添...
馬來西亞社運團體2日發動民眾走上街頭，遊行群眾在「聲援巴勒斯坦祕書處」發言人蔡添強（圖）帶領下，從朝聖基金祈禱室出發聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民。（中央社）
馬來西亞社運團體2日發動民眾走上街頭，聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民，沿途高喊...
馬來西亞社運團體2日發動民眾走上街頭，聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民，沿途高喊「解放巴勒斯坦」等口號。（中央社）
馬來西亞社運團體2日發動民眾走上街頭，聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民，參與聲援...
馬來西亞社運團體2日發動民眾走上街頭，聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民，參與聲援群眾集合地點離美國大使館不遠，警方派遣大批警力維安。（中央社）
馬來西亞社運團體2日發動民眾走上街頭，聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民。圖為坐在...
馬來西亞社運團體2日發動民眾走上街頭，聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民。圖為坐在父親肩上揮舞巴勒斯坦國旗的小朋友。（中央社）

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