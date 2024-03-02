全球自由度連18年惡化 最低分的不是北韓

全球自由度連續18年下降，報告指出，北韓自由度處於全球最下游水平；圖為北韓領導人金正恩（中）上月28日，出席朝鮮松川縣工廠建設奠基儀式。（路透）

美國民主倡議與研究組織「自由之家」（Freedom House）2月29日發布年度報告指出，去年世界民主面臨劇烈且普遍的挫折，連串選舉因為暴力和選舉操控而受到侵害。此外，北韓 的自由度位於全球最下游水準，在100分滿分中僅獲3分。 得分低於北韓的只有三個國家，分別是1分的敘利亞和南蘇丹，以及2分的土庫曼。

中央社引述法新社報導，自由之家指出，去年一共有52個國家的政治權利和公民自由度降低，僅21個國家改善；這使得2023年寫下連續第18年全球自由度下滑，且惡化趨勢比前一年顯著許多。

報告作者之一格羅霍夫斯卡亞（YanaGorokhovskaia）表示：「如果分區域來看，通常我們能指出某個區域表現鶴立雞群；但（去年）每個區域的紀錄都下滑，惡化情況相當普遍。」

報告點名去年在柬埔寨、土耳其、辛巴威、瓜地馬拉和波蘭，現任執政者採取行動來「控制選舉競爭、妨礙政壇對手或防止對方掌權」，儘管在瓜地馬拉和波蘭並未成功。

自由之家在最新報告中調整了2個國家的自由度等級，其中南美洲國家厄瓜多由「自由」降至「部分自由」，泰國 則由「不自由」上調至「部分自由」。

厄瓜多自由度遭降，是因為去年總統大選遭到暴力黑幫破壞，包括訴求反貪的候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）在一場競選演說後遇刺身亡。

泰國自由度獲得調升，則是基於去年舉行的國會大選具有競爭性，年輕進步派人士皮塔（PitaLimjaroenrat）帶領的前進黨（Move Forward Party）贏得最多眾議院席次，即便最後由泰國軍方撐腰的建制派勢力，仍阻止了皮塔成為總理。

格羅霍夫斯卡亞表示：「對於民主、自由和泰國而言，這並非徹底勝利，但已有進步。」

據中時新聞網報導，報告指出，北韓奉行極權主義，國家嚴格監視社會，任意拘捕民眾；同時對政治犯處罰過於苛刻，例如拷打、強制絕食等，因此在選舉制度、多元主義、政府職能等的「政治權利」部分得分為零；言論自由、個人自主性等的「公民自由」部分獲得3分。

南韓總統向北韓喊話，兩韓統一才能宣揚自由人權價值；圖為大批南韓民眾，1日參加在首爾舉行的紀念3月1日獨立運動105周年活動。（歐新社）

南韓總統尹錫悅1日在三一節活動致詞表示，能擴大宣揚自由與人權等普世價值的即是兩韓 統一，表示將持續努力改善北韓人權、支援脫北者。