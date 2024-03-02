研究曝「全球逾10億人肥胖」 比預期早8年

最新研究指全球有超過10億人患有肥胖症。(美聯社)

醫學期刊「刺胳針 」（The Lancet）發布的研究成果顯示，全球目前有超過10億人口患有肥胖症，這一數字自1990年以來增加了4倍多，其中包括兒童，青少年和成人，成為許多國家最常見的營養不良形式。

CNN報導，這項分析的主要作者、倫敦帝國理工學院教授艾沙堤（Majid Ezzati）表示，此一驚人的統計數據比預期的要早出現，很大程度上是由於低收入 和中等收入國家營養不良以體重不足呈現的形式，已迅速轉變為肥胖形式。

艾沙堤表示，世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）先前估計是，至2030年全球將有10億人患有肥胖症，但這個數字在2022年就已超過。

分析預測，到2035年，世界上一半以上的人將超重或肥胖。艾沙堤指出，「我們真的對事情發生的速度感到驚訝」。

這項新的全球分析，是由來自「非傳染性疾病風險因素合作組織」（Non-Communicable Diseases Risk Factor Collaboration）和世界衛生組織（WHO ）的1500多名研究人員進行，分析來自190多個國家、2.2億多人的身高和體重測量的結果。

他們計算出，2022年有5.04億名成年女性、3.74億名男性屬於肥胖。研究指出，自1990年以來，男性肥胖率幾乎增至3倍，達14%；女性肥胖率則增為兩倍多，達18.5%。

在未成年人方面，2022年約有1.59億名兒童和青少年患有肥胖症，而1990年約為3100萬人。

WHO營養與糧食安全部負責人布蘭卡（Francesco Branca）表示，「營養不良和肥胖是一體兩面的，都是缺乏獲得健康飲食的機會」，「過去我們傾向認為肥胖是富人的問題，現在則是全球性問題」。