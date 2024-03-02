研究曝「全球逾10億人肥胖」 比預期早8年
醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發布的研究成果顯示，全球目前有超過10億人口患有肥胖症，這一數字自1990年以來增加了4倍多，其中包括兒童，青少年和成人，成為許多國家最常見的營養不良形式。
CNN報導，這項分析的主要作者、倫敦帝國理工學院教授艾沙堤（Majid Ezzati）表示，此一驚人的統計數據比預期的要早出現，很大程度上是由於低收入和中等收入國家營養不良以體重不足呈現的形式，已迅速轉變為肥胖形式。
艾沙堤表示，世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）先前估計是，至2030年全球將有10億人患有肥胖症，但這個數字在2022年就已超過。
分析預測，到2035年，世界上一半以上的人將超重或肥胖。艾沙堤指出，「我們真的對事情發生的速度感到驚訝」。
這項新的全球分析，是由來自「非傳染性疾病風險因素合作組織」（Non-Communicable Diseases Risk Factor Collaboration）和世界衛生組織（WHO）的1500多名研究人員進行，分析來自190多個國家、2.2億多人的身高和體重測量的結果。
他們計算出，2022年有5.04億名成年女性、3.74億名男性屬於肥胖。研究指出，自1990年以來，男性肥胖率幾乎增至3倍，達14%；女性肥胖率則增為兩倍多，達18.5%。
在未成年人方面，2022年約有1.59億名兒童和青少年患有肥胖症，而1990年約為3100萬人。
WHO營養與糧食安全部負責人布蘭卡（Francesco Branca）表示，「營養不良和肥胖是一體兩面的，都是缺乏獲得健康飲食的機會」，「過去我們傾向認為肥胖是富人的問題，現在則是全球性問題」。
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