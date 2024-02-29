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北約最高統帥首度訪日 強化歐日16領域合作

編譯中心／綜合28日電
南韓國防部指出，自去年7月以來，北韓已向俄羅斯運送大約6700個貨櫃、共計數百萬枚砲彈；圖為北韓導彈。（美聯社）
南韓國防部指出，自去年7月以來，北韓已向俄羅斯運送大約6700個貨櫃、共計數百萬枚砲彈；圖為北韓導彈。（美聯社）

俄烏戰爭爆發以後，北約（NATO）對中國在台灣周邊加強軍事行動提高警戒，一度傳出有意於日本設立辦事處的構想。日本防衛大臣木原稔與自衛隊統合幕僚副長南雲憲一郎27日分別與北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）座談，共同確認自衛隊與北約必須進一步強化合作。

這是北約歐洲盟軍最高統帥首度造訪位於東京的日本防衛省，木原稔考量到中國與俄羅斯，強調「根據獨自的主張試圖透過武力片面改變現狀，不僅在歐洲，印度太平洋地區也發生這種狀況，日本與北約加強團結是必然的趨勢」。

卡沃里也說：「我們面臨的威脅是全球性的，為了致力破除威脅，必須與共享價值的國家進一步合作。」

南雲代替靜養中的自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀接待卡沃里，並說「這是強化關係的絕佳機會」。

卡沃里說，「正進一步研擬更詳細的訂製夥伴關係計畫內容」，表明有意將合作內容具體化。

日本與北約「訂製夥伴關係計畫」記載2023年至2026年應推動的合作內容，且明確指出16項重點合作領域，包含因應網路防衛、針對假訊息採取對策、太空安全保障及使用人工智慧（AI）與量子技術等「新興破壞技術」。

考量到俄羅斯與中國深化合作的舉動，這份文件認為「印度太平洋的狀況也會影響到歐洲」，為因應共同安全保障課題，日本與北約將強化合作。

此外，南韓媒體27日引述南韓國防部長申源湜（Shin Won-sik）的話報導，自去年7月以來，北韓已向俄羅斯運送大約6700個貨櫃，可裝載超過300萬枚152毫米口徑砲彈，以支持莫斯科對烏克蘭的戰爭。

申源湜表示，這些貨櫃可能裝載超過300萬枚152毫米砲彈，或是50萬發122毫米火箭彈，「或者有可能是兩者的混合，可以說至少已運送給俄羅斯數百萬枚砲彈。」

申源湜接著說，因為缺乏原材料和電力，數百家北韓軍火工廠僅以約30%的產能運作，但是為俄羅斯生產砲彈的工廠卻是「全速運轉」。他未詳細說明資訊來源。

俄羅斯方面則向北韓運輸約9000個貨櫃，其中以糧食為大宗，其他包含生活必需品，相關材料及零件，致使北韓糧價趨於穩定。

俄羅斯除了將持續提供北韓衛星發展技術協助外，也有消息傳出北韓向俄羅斯討教飛機、地面機動裝備技術等。

北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（左）首訪日本防衛省，與防衛大臣木原稔（右）會商安全合...
北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（左）首訪日本防衛省，與防衛大臣木原稔（右）會商安全合作。（取材自臉書）

俄羅斯 北約 北韓

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