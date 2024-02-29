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土耳其1天7起情殺 囚犯不惜越獄殺妻

編譯盧思綸／綜合28日電
土耳其27日單日多達7名女性遭前、現任伴侶殺害，凸顯土耳其自2021年退出禁家暴的《伊斯坦堡公約》後，殺女事件節節攀升。（路透）
土耳其27日單日多達7名女性遭前、現任伴侶殺害，凸顯土耳其自2021年退出禁家暴的《伊斯坦堡公約》後，殺女事件節節攀升。（路透）

英國衛報報導，土耳其27日單日多達7名女性遭前、現任伴侶殺害，凸顯土耳其自2021年退出禁家暴的《伊斯坦堡公約》（Istanbul Convention）後，殺女事件節節攀升。

土耳其電視台Habertürk指出，光是27日當天包含伊斯坦堡在內共6處大城市，有多達7名女性遭現任或前任伴侶痛下殺手，其年齡介於32歲至49歲，有的被槍殺，有的被捅死。

至少3名加害人最後選擇自戕，有2人遭逮捕，1人在被拘捕的過程中受傷後不治身亡；至於第7名加害人更越獄殺妻，目前在逃中。

2023年，土耳其婦女權益平台「我們將阻止殺女」（ We Will Stop Femicide）指出，國內315起殺女事件中，65%是在自家受害；另有248起被當局稱為「自殺」的「可疑死亡」案件。

《伊斯坦堡公約》正式名稱為「歐洲理事會女性暴力與家庭暴力防治公約」（Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence），2011年在伊斯坦堡通過，要求簽署國政府立法防治針對女性的暴力，包括家庭暴力，並且嚴加調查與懲罰對婦女施暴的加害者。

不過土耳其在2021年退出《伊斯坦堡公約》，當時引發大批民眾抗議，要求政府收回成命。

「我們將阻止殺女」談到，「土耳其15年來，殺女事件唯一減少的一年是2011年通過《伊斯坦堡公約》那年」。

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