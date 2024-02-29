「臉部控制：白色」 斯里蘭卡白人派對挨轟取消

斯里蘭卡南部沿海城鎮烏納瓦圖納的海灘。當地一家俄羅斯人經營的咖啡館原定24日舉行「白色派對」主題活動，引發強烈反彈後已取消。（路透）

斯里蘭卡 南部一家俄羅斯 人經營的咖啡館原定於24日舉行「白色派對」（White party）主題活動，廣告指定了白色的著裝規定，而且還有一行字寫著「臉部控制：白色」，在網路引發強烈反彈，發起人因此道歉與取消活動。

BBC與斯里蘭卡每日鏡報報導，「臉部控制」是高檔夜店常用的術語，指的是按照個人外貌與社會地位的主觀評價來管理入店。而該張海報的「臉部控制：白色」，基本上就被解釋成代表只開放白人參加。

此事迅速引發強烈反彈，許多人上社群媒體痛斥「噁心」跟「種族歧視 」。當地一位餐館老闆指出，「我知道不是所有的外國人都像這個樣子，但這類事情應該很快與大力阻止」。另一位網友則認為，「他們怎麼敢來到一個棕色國家還禁止這個國家的人民」

一名自稱是活動發起人的男網友「geo_ecstatic」在IG發文，承認「這個活動是個餿主意」，又指目的是為了讓外僑聚一聚，籌畫時並未抱持「惡意或種族主義」。他還表示，收到了一連串辱罵和威脅，因此不得不離開斯里蘭卡。

根據報導，「白色派對」原本預定在斯里蘭卡南部沿海城鎮烏納瓦圖納（Unawatuna）的Sarayka Lounge咖啡館舉行，老闆與派對發起人據信都是俄羅斯國民。該咖啡館後來發出聲明，稱派對已取消，承認員工團隊「並未進行完善審核」，已跟活動策劃人「斷絕」往來，「我們從來沒有支持，同時永遠不會支持各種種族歧視言論或組織」。

烏納瓦圖納的企業家協會主席科斯瓦塔（Rupasena Koswatta）告訴BBC，許多俄羅斯人在過去兩年搬來，當地許多旅遊企業現在都由俄羅斯人擁有，許多人將該地區稱為「小莫斯科」。

俄羅斯駐可倫坡使館也發表聲明，稱「堅決譴責所有形式的種族歧視」，並敦促居住在斯里蘭卡的國民遵守法律與尊重當地習俗。但有報導指出，斯里蘭卡有關單位25日晚間表示，已經結束俄羅斯人和烏克蘭人的長期旅遊簽證延期。