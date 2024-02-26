科技巨頭Google旗下人工智慧聊天機器人Gemini稱印度總理莫迪符合法西斯特質，引發支持者砲轟「有偏見」，科技部更大動作出面指控觸法。（路透）

南華早報報導，科技巨頭Google 旗下人工智慧聊天機器人Gemini稱印度 總理莫迪符合法西斯特質，引發支持者砲轟「有偏見」，印度科技部更大動作出面指控觸法。

事件導火線來自社群媒體X平台上傳的系列截圖，記者瑞伊（Arnab Ray）向Gemini提問各國政治人物是否是法西斯主義者，其中包括美國前總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基 ，唯獨問到「莫迪是法西斯主義者嗎？」，Gemini給出肯定答案。

Gemini回覆，莫迪的「某些政策被指控符合專家描述的法西斯特質」，「這些指控是根據多項因素，包括他的民族主義意識形態、打擊異議分子還有暴力鎮壓宗教弱勢族群」。

截圖在社群瘋傳後引發莫迪支持者抨擊，稱Gemini「帶有偏見」。

不止如此，電子暨資訊科技部長強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）更出面在社群表示Gemini已經觸法，「違反資訊技術法中介規則第3條以及刑法部分規定」。

對此Google發言人24日在印度商業在線（Hindu Businessline）一篇報告中回應，「我們正迅速著手解決問題」。

他提到，「Gemini是一款具創造力和生產力的工具，但未必一直很可靠，尤其是回覆關於不斷發展的新聞時事和政治話題時更是如此。我們正在努力改善這點。」

學界部分人士也呼籲科技部加強對新興技術的監管，康考迪大學（Concordia University）助理教授阿胡賈（Suchit Ahuja）評論強德拉謝克回應，「科技部必須加重執法。必須明白無誤告訴他們，進入以法治為基礎的印度市場，要嘛守規矩、要嘛滾蛋」。

他還說，「我們不想要在21世紀的現在還有個網路版的英國東印度公司（East India Company）」。

大英帝國在1785年至1858年在印度設立東印度公司，嚴重剝削印度財富和勞動力，藉由重稅破壞印度經濟，且使用武力鎮壓印度各邦。