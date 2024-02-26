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巴西前總統波索納洛示威活動 數千人走上聖保羅街頭支持

中央社／聖保羅25日綜合外電報導
68歲巴西極右派前總統波索納洛在聖保羅向大批支持者發表談話，並再度否認有關他在2022年10月敗選後策劃政變以繼續掌權的指控。（美聯社）
68歲巴西極右派前總統波索納洛在聖保羅向大批支持者發表談話，並再度否認有關他在2022年10月敗選後策劃政變以繼續掌權的指控。（美聯社）

巴西前總統波索納洛的數千名支持者今天聚集在首都聖保羅市中心的包利斯塔大道（Paulista Avenue），展現他的政治實力，並大力抨擊讓他在8年內不得競選公職的法院禁令。

法新社報導，68歲極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在聖保羅（Sao Paulo）向大批支持者發表談話，並再度否認有關他在2022年10月敗選後策劃政變以繼續掌權的指控。

他說，「什麼叫做政變？街上的坦克與武器，還有陰謀，這些都沒有出現在巴西。」

「我們不能接受政府當局將任何人趕下政治舞台，除非有正當理由。」

他強調，自己在2019年至2022年執政後受到「迫害」，且他正「尋求和平，擺脫過去，並尋找一種讓我們和平生活的方法。」

今天下午的示威活動被視為10月地區選舉前考驗其支持率的試金石，預料波索納洛的影響力將在這個嚴重分化的國家中發揮關鍵作用。

波索納洛和他的支持者也在示威活動中揮舞以色列國旗，以抗議現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）最近將以色列對加薩走廊的攻擊比做「納粹大屠殺」的言論。

去年6月30日，波索納洛因濫用政治權力、不當使用媒體罪名成立，遭宣告褫奪公權8年。這意味他在2030年10月之前都無法競選公職。

2022年10月，波索納洛在大選中敗給左派對手魯拉，此後他的鐵粉決定訴諸暴力，闖進總統府、國會和最高法院，要求軍方出手干預。

波索納洛 巴西 以色列

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