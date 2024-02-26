巴西前總統波索納洛示威活動 數千人走上聖保羅街頭支持

68歲巴西極右派前總統波索納洛在聖保羅向大批支持者發表談話，並再度否認有關他在2022年10月敗選後策劃政變以繼續掌權的指控。（美聯社）

巴西 前總統波索納洛 的數千名支持者今天聚集在首都聖保羅市中心的包利斯塔大道（Paulista Avenue），展現他的政治實力，並大力抨擊讓他在8年內不得競選公職的法院禁令。

法新社報導，68歲極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在聖保羅（Sao Paulo）向大批支持者發表談話，並再度否認有關他在2022年10月敗選後策劃政變以繼續掌權的指控。

他說，「什麼叫做政變？街上的坦克與武器，還有陰謀，這些都沒有出現在巴西。」

「我們不能接受政府當局將任何人趕下政治舞台，除非有正當理由。」

他強調，自己在2019年至2022年執政後受到「迫害」，且他正「尋求和平，擺脫過去，並尋找一種讓我們和平生活的方法。」

今天下午的示威活動被視為10月地區選舉前考驗其支持率的試金石，預料波索納洛的影響力將在這個嚴重分化的國家中發揮關鍵作用。

波索納洛和他的支持者也在示威活動中揮舞以色列 國旗，以抗議現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）最近將以色列對加薩走廊的攻擊比做「納粹大屠殺」的言論。

去年6月30日，波索納洛因濫用政治權力、不當使用媒體罪名成立，遭宣告褫奪公權8年。這意味他在2030年10月之前都無法競選公職。

2022年10月，波索納洛在大選中敗給左派對手魯拉，此後他的鐵粉決定訴諸暴力，闖進總統府、國會和最高法院，要求軍方出手干預。