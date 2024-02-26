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英國實驗「周休三日」 勞資雙方皆得利 公部門將跟進

編譯中心╱綜合25日電

英國有61個企業組織的員工在2022年6月至12月試行每周上班四天，為期半年；這場全球規模最大的「周休三日」實驗結束一年之後，上述公司行號大多數仍允許員工縮短每周工作時間，甚至超過一半的公司永久實施周休三日；2月起，英國的蘇格蘭地區部分公部門也跟進實施，看看成效是不是如同研究顯示得這麼好。

中時新聞網報導，這61家英國公司在半年的實驗期間，工作時間為原本工時的80%，工資不變。這項大規模實驗的籌辦者之一發布報告指出，至少89%參與試驗的公司仍持續執行周休三日的政策，至少51%參與公司在2023年底，把每周工作四天制定為長期制度。

英國智庫「自治」（Autonomy）日前發布後續研究分析結果顯示，減少工時對勞資雙方都極為有利。試驗結束時，員工表示身心健康有了改善，工作與生活更平衡，生活整體滿意度提升，工作疲勞程度也減輕了，而且在試驗結束後一年依然存在。波士頓學院負責向參與試驗的公司進行調查，該校社會學教授邵爾說，關鍵之處在於，這六個月試驗得到強而有力的各項發現，並非出於罕見或短期性質的影響，而是真實且持久的改變。

周休 波士頓

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