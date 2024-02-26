南韓育兒成本全球之冠 中義緊隨 美排名出爐

南韓的育兒成本，已居全球之冠。圖為南韓國務總理韓悳洙（後）參觀首爾恩平區的兒童支持中心。（歐新社）

據一份報告指出，對比人均收入，全球養育成本最高的國家是南韓 ，而中國、義大利 等國緊隨其後。

朝鮮日報報導，中國北京人口、一份中國北京人口、公共政策研究機構發布報告分析結果顯示，在南韓，把一個孩子撫養到18歲的成本，相對於人均國內生產總值（GDP）的倍數為7.79倍，全球第一。按照2022年南韓人均GDP韓元4300萬（約3萬2400美元）計算，相當於撫養一個孩子的成本約為3億3500萬韓元（約25萬美元）。

而在中國，養育成本是GDP的6.3倍，為7萬4800美元，如果在中國送子女上大學，成本將升高至9萬4500美元。

該份報告指出，在調查對象國家中，義大利繼南韓和中國之後，以對比GDP 6.28倍的養育成本位列第三。英國（5.25倍）和紐西蘭（4.55倍）躋身前五；日本（4.26倍）、美國（4.11倍）、德國（3.64倍）也被列為養育成本相對較高的國家。至於新加坡 （2.1倍）、澳洲（2.08倍）、法國（2.24倍）等國家的養育成本對比收入則處於較低水平。

另據中時新聞網報導，由於南韓生育率持續低迷，去年平均每名婦女生育子女數在0.7左右，是全球生育率最低的國家之一。有內衣企業近日開出「催生」計畫，員工生育可領獎金，最高1億韓元（約7.5萬美元）。

南韓內衣品牌裳邦爾（Ssangbangwool）近日宣布將為懷孕員工提供獎金，職員生第一胎可獲得3000萬韓元，第二胎可得3000萬韓元，第三胎則有4000萬韓元，這樣算下來，生育三個孩子的員工可獲獎金高達1億韓元；公司也為需要接受體外受精療程的職員，提供高達300萬韓元的資助。

另外，南韓建築商富榮集團則宣布為每名員工提供1億韓元的生育現金獎勵，是韓企當中最高的。富榮集團說，自2021年1月以來，公司已向70名生育一個或更多孩子的職員發放了總計70億韓元的獎金。