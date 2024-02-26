英國偷車案激增 無鑰匙技術成漏洞

英國衛報調查顯示，英國英格蘭和威爾斯的車輛盜竊案數字創逾10年新高，從2012年的逾8.5萬宗，急升至2023年的超過13萬宗，增幅超過50%，汽車採用「無鑰匙技術」（keyless technology）的情況普及，是導致偷車案大增的主因之一。

報導指出，汽車鑰匙技術隨時代不斷演進，現在愈來愈多車輛採用智能遙控鑰匙，結果造成維安漏洞。竊賊利用「模擬器」模仿電子鑰匙，可於20秒內偷走車輛，這類裝置在網上售價約5000英鎊(約6330美元)，聲稱適用於許多車廠生產商的汽車。裝置原理是攔截車輛訊號、檢索是否存在鑰匙，再發回訊號以獲取車輛的啟動權限，偷車目標包刮南韓 現代（Hyundai ）及其子品牌起亞（Kia）汽車等。

衛報調查同時發現，有專家在10多年前已警告汽車業界指智能車鑰匙（smart key）系統存在安全風險，但業界未有重視。倫敦警方在2015年曾警告，每年將有超過6000輛私家車和小型貨車，在不使用鑰匙的情況下被盜竊。

偷車案猖獗也導致汽車保險 費飆升，汽車事務律師弗里曼表示，「強而有力的證據表明，採用無匙技術的車輛安全性明顯不足，但汽車行業卻忽視，未有優先重視安全，車主因此正付出代價。」保險公司Aviva去年表示，現在使用無鑰匙技術的車輛，車主索賠概率是其他車輛的兩倍。