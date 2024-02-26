我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

英國偷車案激增 無鑰匙技術成漏洞

編譯中心╱綜合25日電

英國衛報調查顯示，英國英格蘭和威爾斯的車輛盜竊案數字創逾10年新高，從2012年的逾8.5萬宗，急升至2023年的超過13萬宗，增幅超過50%，汽車採用「無鑰匙技術」（keyless technology）的情況普及，是導致偷車案大增的主因之一。

報導指出，汽車鑰匙技術隨時代不斷演進，現在愈來愈多車輛採用智能遙控鑰匙，結果造成維安漏洞。竊賊利用「模擬器」模仿電子鑰匙，可於20秒內偷走車輛，這類裝置在網上售價約5000英鎊(約6330美元)，聲稱適用於許多車廠生產商的汽車。裝置原理是攔截車輛訊號、檢索是否存在鑰匙，再發回訊號以獲取車輛的啟動權限，偷車目標包刮南韓現代（Hyundai）及其子品牌起亞（Kia）汽車等。

衛報調查同時發現，有專家在10多年前已警告汽車業界指智能車鑰匙（smart key）系統存在安全風險，但業界未有重視。倫敦警方在2015年曾警告，每年將有超過6000輛私家車和小型貨車，在不使用鑰匙的情況下被盜竊。

偷車案猖獗也導致汽車保險費飆升，汽車事務律師弗里曼表示，「強而有力的證據表明，採用無匙技術的車輛安全性明顯不足，但汽車行業卻忽視，未有優先重視安全，車主因此正付出代價。」保險公司Aviva去年表示，現在使用無鑰匙技術的車輛，車主索賠概率是其他車輛的兩倍。

保險 南韓 Hyundai

上一則

關西世博公廁造價2億日圓 日官員：不算貴

下一則

英國實驗「周休三日」 勞資雙方皆得利 公部門將跟進

延伸閱讀

因應氣候變遷的絆腳石？英國追隨歐盟國家腳步 宣布退出能源憲章條約

因應氣候變遷的絆腳石？英國追隨歐盟國家腳步 宣布退出能源憲章條約
MLB／大谷下周投入熱身賽 3連星打線怎麼排 讓教頭再想一下

MLB／大谷下周投入熱身賽 3連星打線怎麼排 讓教頭再想一下
MLB／實戰對大谷未上演 山本美國生活最不適應1件事

MLB／實戰對大谷未上演 山本美國生活最不適應1件事
MLB／百大球星榜首 大谷2連霸中斷 亞古納躍第1

MLB／百大球星榜首 大谷2連霸中斷 亞古納躍第1

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示