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因應氣候變遷的絆腳石？英國追隨歐盟國家腳步 宣布退出能源憲章條約

中央社／倫敦24日綜合外電報導
英國能源安全與淨零部國務部長（副部長級）史徒華（Graham Stuart）表示：「能源憲章條約已過時，且迫切需要改革，但談判進度停滯不前，看起來越來越不可能進行合理的更新。」（路透）
英國能源安全與淨零部國務部長（副部長級）史徒華（Graham Stuart）表示：「能源憲章條約已過時，且迫切需要改革，但談判進度停滯不前，看起來越來越不可能進行合理的更新。」（路透）

英國政府宣布，由於使「能源憲章條約」（Energy Charter Treaty）現代化的努力陷入僵局，英國將退出這項爭議條約。

美聯社報導，英國繼法國、德國和其他歐洲聯盟（EU）國家宣布類似舉措後退出能源憲章條約。批評者認為，能源憲章條約被化石燃料產業用來在法律上挑戰各國的氣候政策。

這項條約於1998年生效，目的是保護和鼓勵能源產業的國際投資，但因允許跨國企業與投資人就行政介入導致能源生意受損對政府提告，讓越來越多歐洲國家政府視為因應氣候變遷的絆腳石。

英國官員表示，為更好地支持更潔淨技術，更新這項條約的談判已持續數年，但在歐洲國家之間陷入僵局。

英國能源安全與淨零部國務部長（副部長級）史徒華（Graham Stuart）表示：「能源憲章條約已過時，且迫切需要改革，但談判進度停滯不前，看起來越來越不可能進行合理的更新。」

「繼續保持成員資格對我們轉向更潔淨、更便宜的能源將沒有幫助，甚至可能不利於我們實現淨零方面領先世界的努力。」

法國和義大利在2022年底宣布將退出能源憲章條約，包括西班牙和荷蘭在內的其他國家也採取相同行動。英國政府表示，將與9個歐盟成員國一同退出。

氣候非政府組織一直呼籲歐盟大舉退出這項條約，能源憲章條約網站上目前仍有數十個國家被列為簽署國。

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